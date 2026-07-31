Noul sistem de rovinietă intră în vigoare mai devreme. Parlamentul a mutat termenul la 31 august

Șoferii și transportatorii vor trece mai devreme la noul sistem de tarifare rutieră electronică. Parlamentul a decis ca acesta să intre în vigoare începând cu 31 august 2026, deși termenul fusese amânat anterior până la 1 octombrie. Schimbarea a fost făcută pentru ca România să nu piardă fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență , scrie Profit.ro.

Inițial, autoritățile au justificat amânarea până în octombrie prin necesitatea unor teste suplimentare ale platformei informatice și ale interconectării acesteia cu sistemele folosite de CNAIR și de furnizorii de servicii. Între timp, însă, s-a constatat că o nouă întârziere ar putea afecta îndeplinirea unui jalon din PNRR, al cărui termen-limită este 31 august 2026.

Noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică (STRR), cunoscut și sub denumirea de TollRO, schimbă modul în care sunt percepute taxele de utilizare a drumurilor naționale. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone, rovinieta va rămâne bazată pe perioada de valabilitate, însă va fi administrată prin noul sistem electronic. În schimb, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, taxa va fi calculată în funcție de distanța parcursă.

Rovinietele cumpărate înainte de intrarea în vigoare a noului sistem își vor păstra valabilitatea pentru vehiculele care nu intră sub incidența taxării la kilometru, măsură menită să evite blocajele administrative și solicitările masive de rambursare.

Potrivit legislației, rovinieta pentru vehiculele vizate va putea fi achiziționată pentru perioade de o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni, iar sistemul va înregistra electronic toate informațiile privind plata și verificarea acesteia. De asemenea, noul mecanism este conceput astfel încât să poată deveni interoperabil cu sistemele de taxare rutieră din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Cum poate fi achitat TollRO

TollRO poate fi achitat: – în baza unui contract încheiat de un utilizator SETRo cu un furnizor SETRo. – în baza unui tichet de rută cu o singură trecere, emis prin intermediul aplicațiilor informatice interconectate cu STRR. Tichetul de rută se achită anterior efectuării trecerii. – prin aplicație mobile pusă la dispoziția utilizatorilor cu titlu gratuit de CNAIR; Aplicația mobilă poate fi utilizată pentru vehiculele înmatriculate în România.