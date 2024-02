O lucrătură a poliției de frontieră girată de Tribunalul Satu Mare

Pe rolul Tribunalului Satu Mare se află dosarul nr. 748/83/2023, în care constănțeanul Ștefan Mănăsescu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. În vârstă de 30 de ani, acesta este un meseriaș apreciat în domeniul constructii-finisaje ceramice și un șofer priceput, care a fost nevoit să-și caute norocul în străinătate, ca mulți alți români.

Infracțiune provocată de polițiști de frontieră din vama Petea

Tînărul Mănăsescu a revenit acasă la începutul anului 2023, când a început să-și caute de lucru in România și a găsit un angajator interesat să-l contracteze pentru un transport de marfă in străinătate. Astfel, pe 21 martie 2023 a pornit de la Pitești in cursă spre Cluj pentru a transporta marfă la Praga, dar pe drum, înainte de Sibiu, angajatorul l-a sunat și i-a spus ca a intervenit ceva și marfa nu e gata de încărcare. Dar, dacă tot e pornit la drum, decât sa se întoarcă, ar fi mai bine sa facă o bucla spre Timișoara, de unde să transporte altceva in nordul țarii, urmând sa primească locația și detaliile când va ajunge în acest oraș. Prima surpriză și încercare a fost, când ajuns la locația indicată, localitatea Recaș din județul Timiș, să constate că trebuie sa transporte nu marfă ci persoane, pomenindu-se cu 22 de indivizi care au urca în mașină, o autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter. Dându-și oarecum seama in ce intrase, a început discuții aprinse și înfricoșătoare cu angajatorul, care schimbând registrul verbal l-a determinat să urce la volan și să transporte aceste persoane, despre care i s-a spus că sunt in regulă, având drept de ședere și drept de muncă in România.

Ștefan Mănăsescu a realizat de-abia acum de ce erau atât de misterioși angajatorul și reprezentantii acestuia, încercând sa găsească o soluție de a scăpa din această situație fără ieșire. În acest sens a avut mai multe schimburi de mesaje text și voce pe Whatsapp, precum și discuții telefonice, aspecte care pot fi clarificate din conservarea datelor de la operatorii de telefonie mobila din România, Orange și Vodafone și de la operatorul internațional Meta.com. La ieșirea din orașul Satu-Mare, in localitatea de frontieră Dorolț, Mănăsescu oprește, iese din carosabil și trage in fata unei incinte/sediu de firmă, hotărând să nu mai continue cursa și având mai multe discuții dure cu angajatorul, la sfârșitul zilei de 21 martie și în primele ore ale zilei următoare. Nu după mult timp de la comunicarea in termeni clari a refuzului de a continua cursa și de a nu înainta spre vama Petea, situată la o distanță de vreo 7 kilometri, a apărut un echipaj al poliției de frontieră, care patrula în zonă de parca ar fi căutat ceva.

A fost interogat direct de lucrătorii de poliție care s-au dus direct la spatele camionetei și i-au spus să deschidă, au luminat cu lanterna și au văzut că transporta persoane. Au îngăimat ceva de genul “ăsta e” și ,,ăștia sunt” și i-au spus să-i urmeze cu camioneta. După câteva minute mașina poliției s-a oprit, iar un polițistul i-a ordonat, în mod viclean, să treacă in rând cu camioanele care staționau pe partea dreapta a drumului, așteptând intrarea spre vama Petea.

Fără să înțeleagă atunci ce se întâmplă și de ce trebuie sa oprească la coada formată, Mănăsescu s-a supus ordinului poliției. Apoi a fost dat jos din mașină și condus în clădirea poliției de frontieră, unde avea să afle că în perimetrul vămii Petea se afla un camion cu alți 30 de migranți, tot cu drept de ședere și de muncă in România, care erau încartiruiți în rețeaua instituționalizată a Ministerului Afacerilor Interne și afirmau că au venit de a București cu trenul și apoi cu o camionetă Citroën Jumper, condusă de Mihai Udrea și Cristian Bărbulescu. Cei doi și Mănăsescu au fost reținuți de poliție și puși apoi sub arest preventiv împreună de Tribunalul Satu-Mare, deși, dacă era vorba de un grup organizat, parchetul competent să, continue ancheta ar fi fost DIICOT, dar nu a fost sesizată aceasta unitate de parchet, mai profesionistă pe acest gen de anchete. În cursul zilei de 22 martie 2023, Mănăsescu a fost interogat în dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare nr. 109/P/2023 de către polițiști, care l-au și reținut și trimis cu propunere de arestare preventiva, care a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la tribunalul sătmărean. Măsura arestului preventiv a fost prelungita de două ori, până când a fost desființată de Curtea de Apel Oradea în data de 18 mai 2023, această instanță superioară de control judiciar considerând ca nu mai există necesități de instrucție penală pentru menținerea inculpatului în arest.

Malpraxis judiciar neremediat de Tribunalul Satu Mare

Ștefan Mănăsescu nu a negat niciodată că, in loc de marfă, cum a fost înțelegerea cu angajatorul său, a fost nevoit sa transporte persoane de la Recas, Timiș la Satu-Mare, persoane având drept legal de ședere și permis de muncă în România) detaliind repetat aceste aspecte la interogarea sa de către polițiști. Totuși, aceste detalii cu rol esențial în apărarea sa nu se regăsesc nicăieri in declarația consemnată de polițiști. Fiind pentru prima oară într-o asemenea ipostază și bazându-se pe buna credință a organului de cercetare penală, care avea obligația de a reda fidel tot ceea ce a declarat pretinsul făptuitor, Mănăsescu a afirmat in fata judecătorului de drepturi și libertăți că-și menține declarația din faza de urmărire penală, nerealizând că în aceasta este redată o variantă prescurtată, omisivă, viclean ticluită, fără detaliile importante susținute în fata polițiștilor. Astfel, omisiunile viclene ale polițiștilor care au consemnat declarația au condus la formarea impresiei false că ar recunoaște infracțiunea in varianta pusă in operă de organul de poliție, diferit de ceea ce a înțeles și a afirmat în esență, respectiv că recunoaște fapta de a fi transportat persoane in condițiile excepționale arătate și sub presiunea angajatorului și a aflării în câmp a peste 20 de indivizi disperați care puteau avea orice reacție.

În tot acest timp, Mănăsescu nu a avut acces la dosarul de urmărire penală, iar în fata judecătorului de cameră preliminară a avut o apărare inadecvată, fiind chemat (doar) pentru prelungirea controlului judiciar și aflând atunci că are fixat pe aceeași dată și termen de judecată în cameră preliminară. Accidental sau viclean s-a ajuns astfel la situația că în aceeași zi judecătorul să se pronunțe și pe cameră preliminară, deși Mănăsescu nu știa că ar fi trebuit deja sa propună cereri și excepții în cauză. Nimeni nu i-a spus, de exemplu, ca dacă organul de cercetare penală, judecătorul de drepturi și libertăți și judecătorul de cameră preliminară i-au văzut pe cei trei inculpați ca pe un grup organizat, încât i-au anchetat și judecat împreună, ar fi trebuit sesizat DIICOT, ceea reprezintă o conduită incorectă/impardonabilă a judecătorului de cameră preliminară. Lui Mănăsescu i se impută transportarea unor persoane pe segmentul 2 din cele trei segmente de drum posibile, în condițiile de presiune și pericol în care se aflau membrii familiei sale,

în timp ce aceleași persoane cu ședere legală în Romania și permise de munca (din încartiruiri oficiale de stat, guvernamentale, administrate de Statul Roman prin Ministerul de Afacerilor Interne și organizatiile sale specializate) au călătorit de la București pana la Timișoara cu trenul companiei naționale CFR – Călători, în prima parte a călătoriei. Nimeni nu s-a gândit sau grăbit sa pună sub acuzare această companie a Statului Roman, pentru transport de migranți, din moment ce aceștia nu erau pe teritoriul României niște persoane indezirabile, interzise, sau fără dreptul de a circula, ci aveau drept de ședere și drept la muncă,

Refuz persistent al probelor în apărare la tribunal

Din septembrie 2023 dosarul se află în faza de judecată la Tribunalul Satu Mare, unde a fost repartizat judecătoarei Laura Micle. În această fază, pentru Ștefan Mănăsescu este vitală și concludentă proba cu expertiza în tehnologia informației și conservarea tuturor datelor informatice pe suporții originali și la operatorii de telefonie mobila și date, inclusiv Whatsapp, care ar oferi suportul probator pentru aflarea adevărului și pentru eliminarea oricărei măsuri preventive, inclusiv a inutilului control judiciar cu care Curtea de Apel Oradea a înlocuit măsură abuziva de arest preventiv a Tribunalului Satu Mare. Inculpatul este împiedicat să uzeze de calea unei expertize IT extrajudiciare de faptul ca acești operatori afirmă că nu-i pun datele la dispoziție (și nici posibilitatea de recuperare/reconstituire) chiar dacă sunt datele sale personale (voce/text/foto), ci doar unei instituții judiciare/de aplicare a legii. Apărătorul inculpatului, maestrul Antonie Popescu din Baroul București, a solicitat instanței de judecată la fiecare termen admiterea probei expertizei informatice, dar judecătoarea de caz a respins cu obstinație cererile sale, chiar la un mod persiflant-ostentativ. Apărătorul consideră că, în condițiile in care o instanță refuză o astfel de probă, alternativa ar fi Serviciul Român de Informații, în interesul siguranței naționale, combaterii traficului și rețelelor de migranți, precum și al apărării drepturilor unui cetățean căruia justiția ii refuză, impardonabil, dreptul de a se putea apăra in cadrul unui proces echitabil, împingându-l parcă să-și caute dreptatea în alte zone instituționale, dacă nu chiar singur, ceea ce ar fi de o gravitate extremă. Nu este vorba de o substituire a organelor judiciare, ci de a furniza în mod calificat situația datelor și informaților deja stocate și pe o memorie externă la parchet și la cetățeanul Mănăsescu, poate și în baza de date proprie a SRI, în contextul preocupărilor de securizare a frontierelor de acces în zona Schengen, la care statul roman vrea sa adere.

Expertiza informatică este absolut necesară și concludentă, în virtutea principiului egalității armelor, având în vedere faptul că, la urmărirea penală, Mănăsescu a fost privat de posibilitatea de a propune și administra probe în mod ambivalent, adică și în apărarea sa, și constatând consemnările eronate sau eliptic-omisive din cuprinsul actelor procesuale, care l-au dezavantajat în etapele premergătoare judecății, prin inversare sau neținând cont de realitatea celor petrecute și declarate în fata organelor de cercetate penală. Este evident că a fost intimidat și afectat de starea de arest în care se găsea, apreciată ca măsură disproporționată și de Curtea de Apel Oradea, până atunci nemaiavând de a face vreodată cu organe de cercetare penală. Expertiza informatica/tehnologia informației IT are ca obiectiv explorarea softului celor doua aparate telefonice personale, funcționând în rețelele Orange respectiv Vodafone, care au fost supuse unei percheziții informatice al cărei rezultat (ce nu îmbracă forma unui raport de constatare tehnico-stiintifică, asumat de cineva) nu este cunoscut inculpatului până în prezent. Expertiza este necesară în scopul recuperării datelor și restabilirii realității comunicării telefonice voce și date, și prin aplicația Whatsapp și GPRS, și al recuperării și redării conținutului acestei comunicări. Teza probatorie este oprirea inculpatului în localitatea Dorolt, la o distanta mare de vama Petea, refuzul de a se mai deplasa și discuțiile aprinse cu angajatorul, care a schimbat intempestiv obiectul cursei de marfa pe care urma sa o facă. Reconstituirea datelor traseului de deplasare este esențială pentru apărare, putând arăta conduita corectă a lui Măn sescu, refuzul de a trece frontiera cu persoane în loc de marfă. Cu ajutorul coordonatelor GPRS, se va putea stabili și confirma că acesta s-a oprit în drum, în localitatea Dorolț.

O judecătoare slujnică a acuzării

Cu atâtea semne de întrebare în anchetă, devine plauzibilă versiunea că în vama Petea ar fi putut exista o complicitate a unor vameși sau polițiști de frontieră cu organizatorii din umbră și cu beneficiarii reali ai transporturilor de persoane. Este de neînțeles de ce transportul a fost dirijat tocmai de la Timișoara către Satu-Mare și Petea trecând (riscant) pe acest traseu pe lângă nenumărate puncte vamale care puteau servi unei treceri poate neproblematice, chiar cu vigilenta mai scăzută decât în vechile vămi. Oare pentru că organizatorii și beneficiarii reali aveau un culoar favorabil prin vama Petea și o protecție sau chiar un deal în această zonă? Recentul incident din vama Petea, cu ieșirea frauduloasă din țară a primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, întărește suspiciunea legitimă ca la Petea era un punct vulnerabil și nu pare deloc neverosimil ca Mănăsescu să fi fost și victima unei represiuni judiciare pentru că a refuzat continuarea cursei spre vama Petea. Care a fost scopul legitim urmărit de polițiști când i-au ordonat acestuia să oprească la coada de mașini care așteptau să treacă frontiera ? Cumva o preconstituire ilegală de probă în acuzare că voia sa treacă frontiera?

Judecătoarea de caz sau nu înțelege sau este obligată să facă jocul polițiștilor și procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, condus de prim-procurorul Marius Iancu, a cărui slujitoare devotată este din perioada în care acesta era șef la Serviciul Teritorial Oradea al DNA. Apoi a devenit slujnica următorului procuror-șef al DNA Oradea, mai celebrul Ciprian Man, poreclit Mandarină, și a procurorului anticorupție pe Satu Mare, Cristian Ardelean, amândoi discipoli înfocați ai zeiței anticorupție Laura Codruța Kovesi, care au fost dați afară din DNA în 2019 pentru abuzuri grave, inclusiv împotriva unor judecători. Conform unor foști colegi, dar și a unor avocați și justițiabili, Laura Micle este o judecătoare cu capul pe sus, care crede că le știe pe toate și că este deasupra inclusiv a legii. Ștefan Mănăsescu a formulat cerere de recuzare a judecătoarei Micle, dar a fost respinsă de către colegii săi. Ulterior a formulat cerere de strămutare a cauzei, dar și aceasta a fost respinsă de Curtea de Apel Oradea. Justiția umblă de multe ori cu capul spart. Vae victis!