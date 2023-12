O poveste despre solidaritatea românilor de pretutindeni

În 2019, cazul familiei Bența din Bârsana a înduioșat întreg Maramureșul. Încă din ziua tragediei în urma căreia opt copii au rămas orfani de tată, doar în îngrijirea mamei, o mulțime de oameni cu suflet mare au sprijinit orice inițiativă socială venită în sprijinul familiei îndurerate.

Povestea acestei familii despre care și cotidianul.ro a scris în timp este rememorată de colegii de la directmm.ro.

Despre cei opt copii ai familiei Bența din Bârsana, născuți din dragostea nemărginită a doi tineri pentru care lucrurile materiale nu au contat, a auzit o țară și o lume întreagă în urma tragediei petrecute în toamna anului 2019, când capul familiei s-a înălțat la ceruri. Condițiile precare în care au trăit zece suflete într-o încăpere improvizată în cătunul Bradova sunt deasupra cuvântului inuman, dar, solidaritatea umană și-a pus amprenta!

Începuturile acțiunilor de ajutorare

Vasile Roman este consilierul personal al primarului din Bârsana, Teodor Ștefanca și vicepreședinte al Asociației „Sfânta Filofteia” Bârsana. Pe Vasile Îl leagă mai multe lucruri de familia Bența. A fost alături de Familia Bența de la nașterea primului copil, dar și în clipele groaznice din 2019. De altfel, el este cel care a tras primul semnal de alarmă cu privire la acest caz și a inițiat demersurile de ajutorare a familiei greu încercate, alcătuită din 9 persoane, mama și cei 8 copii. Și în prezent, coordonează procesele de educare, integrare și dezvoltarea a frumoasei familii Bența.

Când solidaritatea chiar contează

”Povestea copiilor de la Bârsana, cu toată dragostea și cu tragedia care i-a însoțit, a dus la una dintre celel mai frumoase reacții de solidaritate din România, semn că, în momentele de criză, după scandaluri politice nesfîrșite, ne regăsim și devenim puternici, semn că, oriunde ne-am afla, legăturile cu țara trec și prin inima celor plecați. Mă trezeam noaptea cu telefonul care suna. Erau apeluri din Scoția, din Spania, Anglia, din Portugalia, unii de-ai noștri din Maramureș, alții, din toată țara, gata să dea o mână de ajutor. Oamenii au înțeles că trebuie să se ajute între ei și că solidaritatea dă roade”, arată Vasile Roman, pentru DirectMM.ro.

Scrisoarea către Moș Crăciun

La Bârsana, viața merge mai departe. Familia care a ajuns la al zecelea copil își vede de treabă. Cei mai ocupați sunt acum copiii, care trag tare să încheie cu bine și acest an școlar. Și apoi, gata! Vacanța! Doar că, dacă pentru alți copii vacanța vine poate cu sejururi la mare ori peste hotare, pentru cei de la Bârsana…e un pic mai greu să se întâmple asta. Sigur, acest lucru nu este imposibil datorită unor domni, Viorel Anton, Ioan Rus și Ioan Popa, cei care a făcut posibil ca, și in acest an, moșul sa fie prezent la copiii noștri cu cadourile pe care aceștia le-au trecut în scrisoarea către Moș. Totodată, Clinica Endoplus din Cluj-Napoca, unitate medicală condusă de profesorul Ioan Coman, ,,detectorul neobosit” de sponsori, s-a alăturat initiative lansate de Vasile Roman și Primăriei comunei Bârsana și a fost garantul întregului proces de achiziționare a casei visate, oferind atât asistență logistică cât și financiară, direct dar și prin intermediul multor colaboratori.

Cum s-a construit „Casa Bucuriei”

”Printr-o demonstrație de forță contracronometru, în mai puțin de o lună de zile, casa achiziționată, localizată la drumul principal în comuna Bârsana a fost renovată, personalizată și adaptată nevoilor celor zece copii, acțiune organizată și coordonată cu succes de către Maica Stareță Filofteea Oltean de la Mănăstirea Bârsana, sub îndrumarea Episcopiei Maramureșului și și Sătmarului și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin. Casa mult visată numită „Casa Bucuriei” a adăpostit încă din anul 2019 bradul de Crăciun, aducând lumină în ochii frumoși ai copiilor”, arată Vasile Roman.

Implicarea copiilor în colectivitate

Știm cu toții, cu o floare nu se face primăvară! Dacă ne oprim aici, eforturile și gesturile umanitare depuse până acum pot fi în zadar. Copiii au început o viață nouă datorită oamenilor inimoși. Acum, ei participă la tabere tematice pentru copii, excursii, evenimente, susținute de profesorul Ioan Coman, în urma cărora cuvintele sunt de apreciere. Raportându-ne la nivelul anului 2019, comportamentul și rezultatele la învățătură sunt mai mult decât satisfăcătoare, acest lucru datorându-se în bună măsură implicării cu multă dăruire a cadrului didactic Ioana Godja. Mai mult, copiii sunt implicați activ în viața socială a comunei Bârsana, făcând parte din ansamblul folcloric al comunei Bârsana, din echipa de fotbal precum și prin participarea la evenimente culturale sau acțiuni de voluntariat. Așadar, viitorul sună bine!

Un campion se implică

Un rol important l-a avut și Vasile Tomoiagă, care este singurul maramureșean vicecampion olimpic și multiplu campion mondia la canotaj, născut la Vișeu de Sus și stabilit în Franța din 1991. El a creionat și o nouă direcție spre desăvârșirea acestui proiect, intitulată „Educație, Creație, Viitor”. Acesta a argumentat: ”Școala, educația m-au făcut să ajung campion mondial și ceea ce sunt. Am trăit zece vieți într-o viață de om”, arată Vasile Tomoiagă. Compionul nostru de peste hotare nu a creionat doar o nouă direcție spre educație, ci el sprijină financiar această componentă prin achitarea tarifului lunar pentru susținerea programului de tip Afterscool care se desfășoară într-o clădire special amenajată în propria curte.

Educația este cheia dezvoltării

Pentru a face performanță în orice domeniu, sunt vitale anumite condiții. ”Acest lucru a fost înțeles de către Adriana Ioana Vescan, director al Liceului Tehnologic Marmația, care a acceptat fără ezitare invitația mea de a se implica în acest proiect. Așadar, împreună cu voluntari, a fost colectată o sumă considerabilă de bani, sumă cu care s-a amenajat un corp de clădire special în curtea casei (sală de clasă utilată cu toate cele necesare procesului didactic, o sală de mese și o baie de serviciu), pentru studiul particular, unde copiii își consolidează pregătirea școlară sub îndrumarea unui cadru didactic dedicate. Nu ne oprim aici! Ne-am propus, împreună cu toți cei implicați, să susținem în continuare creșterea și educația celor zece copii. Adrian și Marian au început deja un alt drum, cel al liceenilor, unde ne dorim să facă progrese și să-și creioneze o direcție frumoasă în viață. De asemenea, la fel vom proceda și cu Alexandra, care calcă pe urme celor doi curând, dar și cei care urmează, Ioan, Vasile, Petru, Adelina și Sebastian și, mai nou, Andrei și Ana Maria”, mai arată Vasile Roman.

Invitația de a continua

”Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat, spunea Albert Einstein. Asta ne dorim pentru viitorul acestor copii! Nu este un obiectiv ușor de atins, dar când am pornit la acest drum, am știut că vă avem alături pe dumneavoastră, toți cei cu suflet mare. Așadar, vă invităm să rămânem împreună pentru realizarea acestui proiect de suflet și să oferim astfel perspectiva unei vieți mai bune celor 10 viitoare familii”, mai arată Vasile Roman.

Cum putem susține familia

În continuare, pe numele mamei celor zece copii, există deschis un cont bancar umanitar la Banca Cooperatistă Tisa, cu următorul număr de cont în care se pot face donații: RO39CRCOX250200000369433, pe numele Bența Lenuța – Maria. Așadar, haideți să facem o faptă bună de sărbători și nu numai de sărbători, pentru a sprijini demersul inițiat de Vasile Roman, de a ajuta familia Bența din Bârsana. ”Ați semănat dragoste, veți culege dragoste!”, arată Vasile Roman. Cu siguranță că împreună suntem mai puternici!