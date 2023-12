Numele pensiunii/restaurantului Ferma Dacilor a făcut înconjurul presei după incendiul care a izbucnit dimineață. Localul a fost construit pe dealurile din Tohani, într-o oază de liniște, de un antreprenor prahovean crescut pe dealurile din zonă. Într-un articol publicat pe 23 noiembrie 2022, în Observatorul prahovean, jurnaliștii scriu că povestea Fermei Dacilor a început cu 11 ani în urmă, când Cornel Dinicu a achiziționat terenurile „pline de mărăcini” pe care, ulterior a dezvoltat afacerea.

„Lăsam mașina în stradă că nu puteam să intrăm în fermă. Și am tot cumpărat, din aproape-n aproape până am ajuns la 40 de hectare. Apoi ne-am apucat să construim o fermă cu mâncare bio. Inițial a fost pentru mine și familie. Apoi au vrut și prietenii mâncare bio. Și așa am început să livrăm coșuri cu mâncare bio. Nu era, la vremea respectivă, nimeni să livreze un coș complet: ouă, lapte, brânză, salam, miere, ulei presat de floarea soarelui. Așa că ne-am apucat noi să livrăm coșuri complete cu mâncare bio, cu de toate, ca la supermarket.”, povestește Cornel despre începuturile businessului.

De la un grajd de animale, la un complex cu 30 de camere și mai sunt multe de realizat

