Olguța Vasilescu, despre Bolojan. ”Ca premier a avut foarte multe scăpări”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că Ilie Bolojan a fost un primar bun, dar că a avut ”foarte multe scăpări” ca premier în ceea ce priveşte ordonanţele care se referă la administraţia publică locală.

”Nu am încredere în general în ceea ce se lucrează mai ales la Ministerul de Finanţe, pentru că am fost foarte crunt loviţi în această ultimă perioadă, în această lună de zile. Unele dintre ordinele de ministru nu le-am văzut decât în momentul publicării în Monitorul Oficial. N-am putut aşadar să reacţionăm. Nu înţeleg de ce legea pentru unii este obligatorie şi pentru alţii facultativă”, a afirmat, marţi seară, la Antena 3, Lia Olguţa Vasilescu.

Întrebată dacă în Ilie Bolojan are încredere, Vasilescu a precizat că a avut încredere în primarul de Oradea Ilie Bolojan, dar că acum, ca premier, a avut ”foarte multe scăpări”.

”Ca şi prim-ministru a avut foarte multe scăpări pe ordonanţele de urgenţă care privesc administraţia publică locală. Am avut încredere în el ca şi primar, în mod normal n-ar fi trebuit să facă astfel de confuzii. N-ar fi trebuit sa vedem într-o ordonanţă de urgenţă o amendă aplicată primarului, de exemplu, ca şi conducător de instituţie în valoare de 100.000 de lei, cum a apărut în Ordonanţa 38, pentru nişte termene pe care noi nu o să fim în stare să le respectăm, aşa cum ni le dă ordonanţa respectivă. E vorba de retrocedări şi amenda pe care ar trebui să o plătească conducătorul instituţiei ar fi de 100.000 de lei. Vreau să vă spun că un primar de comună nu câştigă aceşti bani într-un mandat”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Ea a criticat şi OUG 52, reclamată de mai mulţi primari, care interzice achiziţii esenţiale pentru derularea activităţii.