OpenAI are un nou CEO. Cine e Emmett Shear?

Au trecut doar câteva zile de când Sam Altman, fostul CEO al OpenAI, a fost înlăturat într-o mișcare șoc – iar înlocuitorul său a fost deja numit.

După un weekend de zvonuri și speculații, Emmett Shear – fost co-fondator și CEO al Twitch – a confirmat că va ocupa locul de top la probabil cea mai importantă companie de inteligență artificială din lume.

Într-o postare pe X luni dimineața, Shear a spus că a primit un telefon de la companie prin care i-a cerut să devină CEO interimar al companiei și că a acceptat, „după ce s-a consultat cu familia mea și a reflectat la asta doar câteva ore”.

Anunțul vine după ce Altman, care a condus OpenAI prin dezvoltarea popularului chatbot de inteligență artificială generativă ChatGPT, a părăsit compania după ce s-a confruntat cu presiunea consiliului de a demisiona.

Motivele din spatele plecării sale sunt neclare, dar unii dintre cei din interior și-au exprimat îngrijorarea că Altman nu era potrivit pentru companie. El este implicat într-o altă companie (de tehnologie de scanare a globului ocular Worldcoin, de exemplu) și au existat îngrijorări că acest lucru ar fi putut servi drept o distragere a atenției.

Cine este Emmett Shear?

Shear este un nume important în Silicon Valley, dar pentru majoritatea oamenilor, el este necunoscut.

Shear a luat Twitch – site-ul de transmisie live pe care l-a fondat împreună cu Justin Kan, Michael Seibel și Kyle Vogt în 2007 – de la difuzarea inițială a vieții lui Kan 24/7 și l-a dus la un fenomen mondial.

Twitch a fost achiziționat de Amazon pentru 1 miliard de dolari în 2014, iar Shear a demisionat din funcția de CEO al Twitch anul trecut.

În timpul petrecut în companie, s-a confruntat cu tensiuni din partea streamerurilor care credeau că platforma nu le apăra interesele. De asemenea, s-a trezit blocat într-o luptă tensionată cu rivalul YouTube, cel din urmă atrăgând mai multe personalități de profil înalt de la Twitch cu oferte profitabile de difuzare exclusive.

După plecarea de la site-ul de streaming, Shear a devenit partener la acceleratorul de startup Y Combinator. Altman a fost fost președinte al Y Combinator.

Înainte de a începe Twitch, Shear a fost co-fondatorul Kiko Calendar, o aplicație de calendar la care a lucrat prin programul Y Combinator din 2005.

În postarea sa de astăzi de pe X, Shear a explicat de ce a luat postul OpenAI.

„Recent am demisionat din rolul meu de CEO al Twitch din cauza nașterii fiului meu acum în vârstă de 9 luni”, a spus Shear în mesajul de luni dimineața.

„Petrecerea timpului cu el a fost la fel de plină de satisfacții pe cât credeam că va fi și am evitat cu bucurie angajarea cu normă întreagă.”

„Am luat acest job pentru că cred că OpenAI este una dintre cele mai importante companii care există în prezent. Când consiliul a împărtășit situația și mi-a cerut să iau rolul, nu am luat decizia ușor. În cele din urmă, am simțit că am datoria să ajut dacă aș putea”, a adăugat el.

În calitate de șef al OpenAI, Shear se va confrunta probabil cu presiuni din partea autorităților de reglementare care au analizat cu atenție companiile de modele de inteligență artificială, având în vedere riscurile pe care le prezintă tehnologia în legătură cu dezinformarea și potențiala deplasare a locurilor de muncă.

La începutul acestei luni, Regatul Unit a organizat un summit esențial privind siguranța inteligenței artificiale, la care au participat mari companii fundamentale de inteligență artificială, pentru a discuta unele dintre cele mai presante probleme din domeniu.

Deosebit de important pe lista zonelor de discuție pentru liderii mondiali a fost „riscul existențial” pe care AI îl prezintă pentru oameni.

Altman a avertizat însuși despre amenințarea AI de a eradica umanitatea, în ciuda faptului că se afla la cârma unei companii care lucra la avansarea rapidă a tehnologiei.