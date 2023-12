Opoziția cere demisia Ligiei Deca: „Piatră de moară pentru învățământ”

Parlamentarii USR şi Forţa Dreptei depun o moţiune simplă pe Educaţie, prin care cer demisia ministrului Ligia Deca, au anunţat, luni, senatorul Uniunii Ştefan Pălărie şi deputatul independent Alexandru Kocsis.

„Astăzi vom depune la Camera Deputaţilor o moţiune simplă împotriva ministrului corigent, Ligia Deca, un ministru care a ajuns să fie o piatră de moară pentru tot ceea ce se întâmplă în învăţământul românesc, iar acest lucru este cunoscut şi de către colegii de guvern ai domniei sale, şi de premierul Ciolacu. Un singur an calendaristic ar fi fost suficient pentru doamna ministru să-şi dea cel puţin trei demisii. O demisie pentru rezultatele catastrofale de la testele PISA şi pentru încercarea dumneaei de a măslui aceste rezultate, alegând convenabil doar cifrele pe care şi le doreşte. O anunţ pe doamna Ligia Deca că în acest moment România se străduieşte să adere în rândul ţărilor OECD şi că este o ruşine publică să falsifici un raport internaţional de opt pagini alegând doar ce îţi place ţie din acel text”, a declarat senatorul Ştefan Pălărie, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

În opinia sa, ministrul Educaţiei ar fi trebuit să-şi dea demisia pentru „cea mai mare grevă a profesorilor din ţară în ultimii 18 ani, o grevă care a fost batjocorită în repetate rânduri de către guvernul de la acea dată, fie prin vouchere, fie prin păcăleli mici, iar astăzi acea grevă este urmată de o altă minciună colosală şi anume creşterea salariilor personalului din învăţământ aşa cum a fost promisă oficial prin Ordonanţa 57 din anul curent”.

De asemenea, a adăugat senatorul USR, ministrul Deca ar fi trebuit să demisioneze şi pentru Legile Educaţiei, rezultatul proiectului „România Educată”.

„După ce domnul Iohannis şi doamna Ligia Deca s-au străduit să monopolizeze şi să ucidă orice altă competiţie în a reforma şi a îmbunătăţi condiţiile de învăţământ (…), vedem că de fapt această lege nu este altceva decât maculatură. Iar această lege, culmea, ar fi trebuit să fie însoţită până la termenul de 1 decembrie de aproape 40 de acte normative, hotărâri de guvern şi ordine de ministru. Avem o întârziere, suntem aproape de jumătatea lunii decembrie iar aceste documente juridice nu au ieşit de la Ministerul Educaţiei”, a transmis Ştefan Pălărie.

Deputatul neafiliat Alexandru Kocsis, reprezentant al partidului Forţa Dreptei, a susţinut că „în ultimii doi ani (…) impostura şi-a făcut culcuş la cel mai înalt nivel, la vârful statului”.

„Avem un guvern condus de un prim-ministru certat cu şcoala şi certat cu munca. Marcel Ciolacu a terminat o facultate obscură, neacreditată, şi şi-a dat licenţa la nouă ani distanţă după terminarea facultăţii. Primul contact cu munca l-a luat la vârsta de 29 de ani. Am avut în guvernul anterior plagiatori, doctor Bode, doctor Ciucă şi alţi doctoraşi mai mici sau mai mari. Am avut şi avem în guvern mincinoşi, oameni care şi-au asumat că vor da profesorilor o salarizare care să corespundă rolului pe care această categorie profesională îl are în societate, o salarizare justă. Atât Sorin Câmpeanu, fostul ministru al educaţiei, cât şi Ligia Deca au spus în repetate rânduri că salariul minim din Educaţie va fi egal cu salariul mediu brut pe economie şi că acesta va fi salariul profesorului debutant şi că grila de salarizare de aici va fi construită. La Legile Educaţiei în luna mai li s-a promis că acest principiu va fi introdus în legile educaţiei. Nu a fost introdus”, a arătat deputatul.

El a amintit că termenul asumat de către Guvern pentru finalizarea şi punerea în dezbatere publică a noii legi a salarizării unitare era 15 iulie, iar astăzi suntem la finalul anului şi „nimeni nu mai vorbeşte despre aplicarea acestei noi legi a salarizării unitare de anul viitor”.