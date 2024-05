Osaka eliminată de la Roland Garros. ”A fost visul meu”

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, eliminată de liderul mondial Iga Swiatek în turul secund la Roland Garros, după un meci spectaculos, a relativizat înfrângerea de miercuri, referindu-se la „visul” său de a juca împotriva polonezei, informează AFP.

Osaka, care a revenit la începutul lui 2024 după un sezon alb în care a devenit mamă, a afirmat că a trăit un meci „memorabil” în faţa triplei câştigătoare a titlului, unul din cele mai „plăcute jucate după mult timp”.

„Chiar dacă am plâns la ieşirea de pe teren, am realizat că am văzut-o pe Iga câştigând acest turneu anul trecut când eram însărcinată. A fost visul meu să pot juca împotriva ei şi cred am făcut-o bine”, a mai spus Osaka.

„Dar există un motiv pentru care ea (Iga Swiatek) este numărul unu”, a adăugat Osaka, ea însăşi fost lider al clasamentului WTA în 2019 şi cvadruplă câştigătoare de Mare Şlem.

„În timp ce jucam cu ea, învăţam în acelaşi timp. Şi cred că am reuşit să trag multe învăţăminte din această experienţă”, a afirmat ea.

Poloneza Iga Swiatek, liderul tenisului feminin mondial, s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o cu mari emoţii pe japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 7-6 (7-1), 1-6, 7-5.