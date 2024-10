Palatul Reginei Maria din Mamaia va fi declarat bun de interes public național

Ministerul Culturii și Ministerul Economiei au elaborat un proiect de hotărâre de Guvern prin care un important monument istoric din stațiunea Mamaia, cunoscut drept Palatul Reginei Maria, este declarat bun de interes public național.

Acesta va fi transferat din patrimoniul Societății Mamaia S.A. în domeniul public al statului și va fi administrat de Ministerul Culturii. Decizia marchează un pas important în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al României, deschizând calea pentru transformarea imobilului într-un centru de activități și servicii culturale.

Istoria Palatului Reginei Maria

Imobilul, cunoscut și sub denumirea de „Club Castel” sau „fosta Vilă Regală”, are o semnificație istorică deosebită. Construit în perioada interbelică, Palatul Reginei Maria a fost reședința de vară a reginei și un simbol al eleganței și rafinamentului arhitectural din acea epocă. Situat în centrul istoric al stațiunii Mamaia, la nord-vest de Cazinoul din Mamaia, monumentul este inclus pe Lista Monumentelor Istorice, sub codul CT-II-m-A-02896.

Hotărârea Guvernului

Conform Hotărârii adoptate, imobilul va trece în administrarea Ministerului Culturii, după ce Societatea Mamaia S.A. și-a exprimat acordul printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor din septembrie 2024. Valoarea imobilului a fost stabilită la suma de 5.758.504,7 lei, în urma unei evaluări realizate pe 29 august 2024 de către evaluatori autorizați.

Pentru acoperirea costurilor necesare achiziționării și restaurării imobilului, Guvernul a alocat fonduri suplimentare Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară. Bugetul suplimentat prevede 5.759 mii lei, destinați cheltuielilor de capital necesare pentru conservarea monumentului.

Utilizarea culturală a imobilului

Odată finalizată preluarea formală a clădirii, aceasta va deveni un spațiu dedicat culturii. Ministerul Culturii intenționează să transforme Palatul Reginei Maria într-un centru cultural multifuncțional, găzduind diverse activități și evenimente artistice și culturale. Această decizie contribuie la revitalizarea unei părți importante din patrimoniul stațiunii Mamaia, care în ultimii ani a cunoscut un declin semnificativ din punct de vedere turistic și cultural.

Procesul de transfer va fi finalizat prin semnarea unui proces-verbal de predare-primire în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii. De asemenea, Ministerul Culturii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va înscrie imobilul în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Implicații și beneficii

Această inițiativă este deosebit de importantă pentru protejarea și promovarea patrimoniului național. Preluarea unui monument istoric de o asemenea valoare simbolică și culturală subliniază angajamentul autorităților de a conserva și valorifica moștenirea arhitecturală și istorică a României.

Palatul Reginei Maria nu este afectat de litigii, sarcini sau servituți, facilitând astfel procesul de restaurare și utilizare pentru activități culturale. Decizia va aduce un impuls pozitiv atât pentru comunitatea locală din Constanța, cât și pentru vizitatorii stațiunii Mamaia, care vor avea ocazia să se bucure de un spațiu cultural de prestigiu.