Parada Pride din Hamburg, sub pază sporită după atacul mortal de la Berlin

Aproximativ 250.000 de oameni erau așteptați sâmbătă la parada Pride din Hamburg, una dintre cele mai mari din Germania. Autoritățile au dublat numărul polițiștilor mobilizați, la o săptămână după atacul de lângă evenimentul Pride din Berlin. O persoană a murit atunci, iar alte 29 au fost rănite.

Evenimentul din Hamburg, cunoscut în Germania drept Christopher Street Day (CSD), s-a desfășurat sub mesajul „Queer în solidaritate. Ia atitudine – pentru un viitor fără teamă”. Mii de oameni au ieșit pe străzile orașului, în timp ce polițiștii au supravegheat traseul manifestației și zonele din apropiere, scrie Euronews.

Participanții din Berlin au purtat haine închise la culoare

Un camion care reprezenta parada Pride din Berlin a fost adăugat în ultimul moment în coloana din Hamburg. Persoanele aflate pe acesta au fost rugate să poarte haine închise la culoare. Gestul a fost făcut în memoria victimelor atacului din 25 iulie.

Atunci, un bărbat a intrat cu o dubă în mai multe persoane, la câteva sute de metri de petrecerea care încheia parada Pride din Berlin. Ulterior, el a atacat alți oameni cu o macetă. O persoană a murit, iar alte 29 au fost rănite. Suspectul, Abdul Ballout, în vârstă de 21 de ani, a fost găsit a doua zi de polițiști. El a fost împușcat mortal după ce ar fi alergat spre agenți cu o armă cu lamă.

Procurorii spun că suspectul voia să ajungă în Siria

Potrivit procurorilor, Abdul Ballout s-a născut în Germania și avea origini libaneze. În 2025, acesta ar fi călătorit în Liban cu intenția de a ajunge în Siria și de a se alătura Statului Islamic. El ar fi intrat în legătură cu mai multe persoane considerate membre ale grupării teroriste.

Atacul a provocat teamă în rândul comunității LGBTQ+ și a readus în discuție măsurile de securitate de la marile evenimente publice.

Șeful Poliției din Hamburg a anunțat că la parada de sâmbătă au fost trimiși de aproximativ două ori mai mulți agenți decât în anul precedent.

„Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ieșim în stradă”

Viceprimarul orașului Hamburg, Katharina Fegebank, a declarat că atacul de la Berlin i-a făcut pe mulți oameni să se întrebe dacă mai este sigur să participe la astfel de manifestații.

„După atacul brutal asupra CSD din Berlin, mulți oameni din comunitatea queer, dar și din societate, nu sunt siguri dacă aici și acum este locul potrivit”, a declarat Fegebank pentru televiziunea RTL.

Ea le-a cerut participanților să nu renunțe la manifestație din cauza fricii.

„Eu spun că acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ieșim cu toții în stradă, să susținem diversitatea, libertatea, o societate deschisă și, mai presus de toate, să fim pe deplin solidari cu comunitatea queer și să o sprijinim”, a adăugat viceprimarul.

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