Parchetul General, după raportul CE privind statul de drept în România: „Reper important pentru dezbatere”

Parchetul General condus de Cristina Chiriac a lansat un răspuns referitor la Raportul Comisiei Europene privind statul de drept din România. Magistrații susțin că raportul trebuie să fie un reper pentru startul unei dezbateri „bazată pe date obiective și pe analiza funcționării instituțiilor, în concordanță cu standardele europene privind statul de drept”.

Raportul CE arată că rezultatele obţinute în urmărirea penală a cazurilor de corupţie, atât de mică amploare, cât şi la nivel înalt, s-au menţinut la acelaşi nivel ca în anul precedent.

„Instanţele inferioare au continuat să închidă dosarele de corupţie şi să anuleze condamnările, inclusiv în cazurile de corupţie la nivel înalt, în urma hotărârilor Curţii de Casaţie şi Justiţie privind prescripţia”, scrie în document, conform news.ro.

Raportul recomandă României să ia măsuri pentru a asigura anchetarea şi urmărirea penală eficientă a infracţiunilor penale din cadrul sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie.

Reacția Parchetului General

Într-un comunicat de presă, Parchetul General condus de Cristina Chiriac ia la cunoștiință raportul CE. Procurorii susțin că dezbaterea critică asupra problemelor din justiție este un element de bază al democrațiilor liberale.

„Raportul nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice ale activității Ministerului Public și nici concluzia că actualul cadru normativ privind organizarea autorității judecătorești ar fi generat, prin el însuși, regresul funcționării sistemului judiciar. În același timp, Comisia Europeană formulează recomandări punctuale privind consolidarea unor mecanisme instituționale și eficientizarea activității judiciare, recomandări care trebuie analizate cu responsabilitate și în spiritul cooperării loiale între autoritățile publice.

Ministerul Public reafirmă că semnalarea disfuncționalităților și dezbaterea critică asupra funcționării justiției reprezintă componente esențiale ale unei societăți democratice. În egală măsură, acestea trebuie să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în instituțiile statului.”

„Orice reformă privind organizarea și funcționarea autorității judecătorești trebuie să se desfășoare în cadrul unui dialog instituțional autentic”

Parchetul condus de Cristina Chiriac a vorbit detaliat și despre mai multe aspecte critice identificate în raportul Comisiei.

„Ministerul Public apreciază că asigurarea unor resurse umane, si materiale adecvate si un cadru legislativ stabil, reprezintă condiții esențiale pentru funcționarea eficientă a parchetelor și pentru soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, cu respectarea deplină a drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor participanților la procesul penal.

Ministerul Public ia act de recomandările formulate de Comisia Europeană privind consolidarea garanțiilor referitoare la independența procurorilor de rang înalt, reglementarea organizării și funcționării poliției judiciare și creșterea eficienței investigării infracțiunilor, inclusiv a faptelor de corupție săvârșite în cadrul sistemului judiciar. Aceste recomandări vor fi analizate cu deplină deschidere, împreună cu celelalte autorități competente, în vederea identificării celor mai bune soluții legislative și instituționale, cu respectarea competențelor constituționale ale fiecărei autorități.

Totodată, Ministerul Public apreciază că orice proces de reformă privind organizarea și funcționarea autorității judecătorești trebuie să se desfășoare în cadrul unui dialog instituțional autentic, bazat pe consultarea efectivă a tuturor autorităților judiciare implicate și pe respectarea principiilor independenței justiției și loialității constituționale.”

„Reper important pentru o dezbatere publică”

Parchetul explică faptul că raportul poate fi baza unor dezbateri ample referitor la calitatea actului judiciar.

„Raportul oferă o evaluare amplă a evoluțiilor din domeniul justiției și formulează recomandări menite să contribuie la consolidarea statului de drept și la creșterea eficienței sistemului judiciar. Totodată, acesta evidențiază atât progresele înregistrate în ultimii ani, cât și domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare.

Ministerul Public apreciază că evaluarea Comisiei Europene reprezintă un reper important pentru o dezbatere publică bazată pe date obiective și pe analiza funcționării instituțiilor, în concordanță cu standardele europene privind statul de drept.”

De altfel, Parchetul General își asuma în această declarație dezideratul independenței justiției.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă disponibilitatea de a contribui activ la implementarea recomandărilor formulate de Comisia Europeană și la consolidarea unui sistem judiciar independent, eficient și credibil, în beneficiul cetățenilor și în deplin acord cu valorile constituționale și standardele europene.”