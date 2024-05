Patronul FCSB, rugăciuni pentru altă echipă

Este de notorietate relația foarte bună, inclusiv întărită prin numeroasele transferuri făcute de-a lungul timpului dintr-o parte într-alta, dintre Gigi Becali, patronul FCSB și Valeriu Iftime, omul de afaceri care e patron la FC Botoșani.

Moldovenii au avut cel mai slab sezon de când au ajuns în prima divizie, reușind să intre în istoria fotbalului românesc drept prima echipă din eșalonul de onoare care abia la etapa a 22-a, deci un tur întreg de campionat plus șapte runde din a doua parte, a izbutit să câștige primul meci! Soarta Botoșanilor părea a fi pecetluită și Iftime părea resemnat pentru faptul că echipa va retrograda, dar aducere pe bancă a lui Bogdan Andone a însemnat și luminița de la capătul tunelului. Cu mari emoții până în ultima rundă a play-out-ului, FC Botoșani a evitat căderea directă de pe ultimele două locuri și s-a salvat cu victorie dublă în fața Miovenilor în baraj.

La emisiunea PRO SPORT LIVE, cei doi patroni au intrat în dialog. Gigi Becali a dezvăluit faptul că a fost foarte preocupat de pericolul real al retrogradării Botoșanilor și că pentru a ajuta a făcut multe rugăciuni pentru ca moldovenii să se poată salva.

„Ne rugam pentru Valeriu Iftime, să rămână în prima ligă. Îi mulțumesc că le-a mai luat puncte celor de la Rapid, de la CFR. Eu zic să te întărești, că ești un om important de afaceri, ai bani. De ce să o ții așa? Ți-am zis ca la un frate, e o chestiune și de demnitate”.

Imediat, bossul moldovean i-a dat răspunsul și i-a promis că echipa se va întări în așa fel încât să poată învinge în noul sezon inclusiv campioana FCSB.

„Îi mulțumesc domnului Gigi Becali. V-aș lua puncte și dumneavoastră, dar n-am putut. Vedem campionatul viitor, mă întăresc și s-ar putea să nu mai fie atât de simplu. Eu am crezut că mă voi îndepărta de acest mediu, dar fotbalul este un mod de a face oamenii fericiți. În seara asta mă văd cu Bogdan Andone, avem o discuție despre semnarea contractului. Voi căuta jucători să îmi întăresc lotul. Domnule Becali, va fi mai greu cu noi în sezonul următor, că tare îmi doresc să vă bat o dată, să le închid gura tuturor. Trebuie să ne înrudim, am niște nepoate frumoase, poate aveți niște nepoți. Desigur, glumim. Istoricul arată că am cea mai slabă performanță cu dumneavoastră, dar va aștept să vă bat la Botoșani”.