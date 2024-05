Ce au descoperit călugării aduși de Becali pe Arena Națională

Cel mai spectaculos moment pentru fanii FCSB s-a petrecut la meciul jucat pe Arena Națională în compania lui CFR Cluj în penultima etapă a play-off-ului.

FCSB era deja campioană matematic și s-a înregistrat un record de asistență pentru Arena Națională, cu un număr de 54.673 de spectatori, veniți mai mult pentru sărbătoarea superbă care a urmat pe gazon după meci, decernându-se medaliile de campioni și trofeul aferent.

La acea partidă, a revenit pe stadion după o absență de patru ani și patronul FCSB, Gigi Becali, la insistențele familiei, după cum a declarat el. Becali a apărut însoțit de fostul arbitru Alexandru Tudor, îmbrăcat cu o haină monahală, și de doi invitați speciali, ambii călugări la un schit din Muntele Athos. Gigi Becali a ținut morțiș să îi aibă alături pe cei pe care îi numește „frații lui întru Christos“.

Alexandru Tudor, care ales calea slujirii Domnului pe cont propriu după ce s-a lăsat de arbitraj, nu se poate călugări, după cum a mărturisit singur, întrucât este căsătorit și are un copil. Însă, la rugămintea lui Gigi Becali, a acceptat să revină și el pe un stadion tot după patru ani, pentru a-i însoți pe mărturisitorii întru Domnul veniți din muntele sfânt al ortodoxismului.

Fostul arbitru a dezvăluit pentru știripesurse.ro ce s-a întâmplat pe stadion în momentul în care cei doi călugări, la rugămintea lui Becali, au vrut să sfințească Arena Națională.

„A trebuit să merg împreună cu doi călugări care aveau misiunea de a sfinți marele stadion. Am făcut asta, am ieșit pe gazon alături de ei și am început sfințirea sfântului stadion. Nu am putut finaliza sințirea, pentru că, la un moment dat, călugării nu au mai putut continua binecuvântarea. Pur și simplu s-au oprit. Mi-au explicat mai târziu că pe stadion se aflau multe duhuri necurate și nu se puteau lupta cu toate.

Când se strâng la un loc peste 50.000 de oameni, cu poftele lor, cu ideile lor, cu duhurile lor e ceva aparte. Lumea vede doar spectacolul, dar acolo se adună multă ură, cuvinte grele și intenții de nedescris. Stadionul devine astfel și un loc periculos, mai ales pentru cei care aleg să meargă acolo să se descarce de tot felul de lucruri”.