Percheziții EPPO în România: Suspiciuni de fraudă de 4 milioane de euro

Potrivit EPPO, anchetă vizează achiziționarea de echipamente și materiale medicale menite să reducă riscul de infecții dobândite din spitale, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență al UE (MRR), a mai precizat instituția.

Au avut loc șapte percheziții care s-au desfășurat la sediile mai multor de întreprinderi, autorități publice, precum și la domicilii unor suspecți.

Instituția nu a menționat despre ce spital și consiliu județean este vorba.

Bugetul proiectului, supradimensionat

Potrivit procurorilor, sunt suspiciuni temeinice că aproape 70 dintre ofertele de preț folosite pentru fundamentarea bugetului nu sunt corecte.

”Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului. Mai precis, s-a stabilit că un număr semnificativ de cotații (aproape 70) utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice”, arată sursa citată.

Dosarul care a pornit de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) a fost înaintat Parchetului UE.

Raportul de notificare privind suspiciunile de fraudă, însoțit de o analiză operațională pentru susținerea investigației, a fost prezentată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Perchezițiile și investigațiile sunt efectuate cu sprijinul Structurii de sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj și București (I.P.J. Cluj, D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice) și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, se mai arată în document.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.