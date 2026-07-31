Permisul de conducere va putea fi păstrat pe telefon și folosit în toate statele Uniunii Europene. Schimbarea Schimbarea nu va avea loc imediat. Țara noastră trebuie să adapteze legislația, examenele și sistemele informatice până în 2028, iar majoritatea noilor reguli vor fi aplicate din noiembrie 2029.

Noile norme europene privind permisele auto au intrat în vigoare la 25 noiembrie 2025. Ele fac parte din planul UE pentru reducerea accidentelor grave. În 2024, aproape 20.000 de oameni au murit pe șoselele Uniunii Europene, scrie Profit.ro. Bruxelles-ul și-a propus să înjumătățească numărul deceselor și al rănilor grave până în 2030. Obiectivelor pe termen lung este apropierea la zero decese până în 2050.

Permisul digital nu va fi obligatoriu

Una dintre principalele schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv electronic. Permisul digital va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală și va deveni treptat formatul eliberat în mod obișnuit. Șoferii pot solicita și permisul în format fizic. Ambele formate vor avea aceeași valoare juridică.

Statele membre trebuie să transpună directivele în legislația națională până la 26 noiembrie 2028. Cele mai multe prevederi vor fi aplicate din 26 noiembrie 2029. Prin urmare, șoferii români nu trebuie să își schimbe acum permisele și nici să depună documente suplimentare.

Tinerii de 17 ani vor putea conduce însoțiți

Noile reguli introduc reguli și pentru minorii cu permis. Tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B vor putea conduce doar alături de un șofer experimentat. Restricția va fi valabilă până la împlinirea vârstei de 18 ani. Unele prevederi privind conducerea însoțită ar putea fi aplicate înaintea celorlalte schimbări. Șoferii începători vor avea o perioadă de probă de cel puțin doi ani. În acest interval, statele membre trebuie să prevadă sancțiuni mai mari pentru abateri precum consumul de alcool sau substanțe interzise la volan.

Examenele auto vor acorda mai multă atenție pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete. Candidații vor trebui să cunoască și limitele sistemelor moderne de asistență și conducere automatizată. O altă schimbare vizează suspendarea permisului. Sancțiunile aplicate pentru abateri grave vor putea produce efecte în întreaga Uniune Europeană. Mecanismul va viza, printre altele, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și depășirea gravă a vitezei. Sunt incluse și accidentele în care o persoană moare sau este rănită grav.

În general, măsura se va aplica sancțiunilor de cel puțin trei luni, după încheierea procedurilor de contestare. Statul unde a fost comisă abaterea va informa țara care a emis permisul.

Unii candidați din România au scăpat deja de proba teoretică

Separat de schimbările europene, România a modificat deja procedura examenului auto. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 69/2026 a intrat în vigoare în luna mai. Documentul elimină repetarea probei teoretice în mai multe situații. Măsura se aplică persoanelor care dețin deja un permis dintr-o categorie apropiată și îndeplinesc condițiile de experiență.

Cei care au permis B1, obținut la 16 sau 17 ani, pot trece la categoria B fără examen teoretic. Ei trebuie să aibă cel puțin un an de experiență.

Deținătorii categoriei A1 pot obține A2 fără proba teoretică, dacă au minimum doi ani de experiență. Regula este similară pentru trecerea de la A2 la A.

Sunt scutite de examenul teoretic și anumite persoane care trec de la categoria B la A sau A2. Acestea trebuie să fi deținut categoria B la intrarea în vigoare a Legii 240/2025 și să dovedească absolvirea cursurilor necesare.

În toate aceste situații, candidații trebuie să promoveze în continuare proba practică și să îndeplinească restul condițiilor prevăzute de lege.

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