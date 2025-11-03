În urma imaginilor publicate pe grupul de Facebook al comunei Bratca, polițiștii din Bihor cât și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au început o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și pentru a lua măsuri împotriva celor implicați.

„Ce frumos sunt ținuți oameni bolnavi.. Și nu-i prima dată când se întâmplă Centru de oameni cu Handicap Bratca”, a scris utilizatorul care a postat imaginile pe grupul de Facebook.

IPJ Bihor s-a sesizat din oficiu

Luni dimineața, Poliția Bihor a emis o informare privind aceste imagini, precizând că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au autosesizat în acest caz.

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini, care prezintă o agresiune, care s-ar fi produs la un centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități, din localitatea Bratca, județul Bihor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor s-au sesizat din oficiu în cauză. Astfel, în cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, sub aspectul comiterii infracțiunii de purtare abuzivă, pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsuri legale, în consecință. Până în prezent, la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor nu au fost depuse plângeri sau sesizări cu privire la aspectele prezentate în imagini”, a transmis IPJ Bihor.

DGASPC a început o anchetă internă

DGASPC Bihor a precizat pentru Agerpres că s-a autosesizat și a început o anchetă administrativă internă. Instituția a luat deja măsuri urgente: sesizarea Poliției și Parchetului, suspendarea angajatei implicate, evaluarea stării fizice și psihice a victimei, acordarea sprijinului necesar și verificarea întregii activități a centrului.

„Dorim să precizăm că persoana implicată este o angajată cu experiență, cunoscută anterior ca fiind responsabilă și implicată în activitatea centrului. Totuși, acest incident ar putea fi rezultatul unei stări de suprasolicitare accentuată, în condițiile în care unitatea respectivă funcționează de o perioadă îndelungată cu un deficit de personal de 10,5 posturi”, se arată în punctul de vedere al DGASPC.

Un context care îngrijorează

Evenimentul petrecut în centrul de recuperare din Bihor este cu atât mai șocant cu cât România are o istorie recentă marcată de abuzuri în unități pentru persoane vulnerabile. În 2023, DIICOT a deschis un dosar privind administrarea unor centre pentru vârstnici și persoane cu handicap mintal, finanțate din fonduri publice, dar administrate privat.