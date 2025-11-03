Un site oferă peste 2 milioane de reduceri de Black Friday

Compania estimează ca anul acesta să realizeze vânzări de 940 de milioane de lei de Black Friday. Pe lângă oferte, eMAG oferă mai multe avantaje vineri.

„De Black Friday 2025, peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet.”, transmite eMAG într-un comunicat de presă. Aceștia vor primi și un voucher de 50 de lei la prima comandă.

Vineri va fi redus și abonamentul Genius, care va fi disponibil la doar 49 de lei. „Clienții care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere pe care le pot folosi pe eMAG, FashionDays și Flip.”, spune eMAG.

Compania oferă și mai multe premii de Black Friday. „eMAG pune la bătaie și premii în valoare totală de peste 2 milioane lei pe care clienții care plasează comenzi de cel puțin 150 de lei le pot câștiga învârtind în aplicație „Roata Norocului” după plasarea comenzii.” Vor organiza și o tombolă, în care se pot câștiga peste 140 de premii.

Oferta site-ului

„Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:

100.000 de televizoare

600.000 de electrocasnice mici

1.500.000 de articole de îmbrăcăminte

3.500.000 de produse cosmetice

400.000 de smartphone-uri și gadget-uri

150.000 de laptop-uri și echipamente IT

120.000 de frigidere și mașini de spălat

1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj

Produse speciale