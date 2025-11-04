Peste un million de români au primit plata prin cardurile de alimente

Peste un milion de români au primit deja sprijinul alimentar pe carduri, iar alte sute de mii urmează să-l primească în curând. Programul continuă cu o nouă tranșă înainte de sărbători.

De Mădălina Hodea
sursa MIPE

Peste un milion de români au primit deja sprijinul alimentar pe carduri, iar alte sute de mii urmează să-l primească în curând. Programul continuă cu o nouă tranșă înainte de sărbători.

Mai mult de un milion de persoane vulnerabile au primit prima plată în cadrul programului de sprijin alimentar prin carduri, iar alţi aproximativ 200.000 de beneficiari aşteaptă livrarea cardurilor prin Poșta Română, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că ajutorul se derulează în două tranșe în acest an: prima plată a fost deja efectuată, iar a doua încărcare de 125 lei este programată pentru luna decembrie.

El a explicat că, față de anul electoral 2024 când beneficiarii erau aproximativ 2,3 milioane, în 2025 eligibilitatea a fost restrânsă la aproximativ 1,2 milioane de oameni. Pentru cele 200.000 de carduri încă neprimite, livrarea este în desfășurare.

Totodată, ministrul a anunțat schimbarea abordării pentru 2026 în locul transferurilor financiare, sprijinul social va fi oferit prin echipe comunitare integrate care vor merge direct la persoanele vulnerabile pentru servicii și alimente.

Cine beneficiază
•Pensionari cu venituri lunare mai mici de 2.000 lei.
•Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 lei.
•Familii cu copii care primesc alocație de susținere a familiei.
•Persoane fără adăpost și alte categorii vulnerabile stabilite prin lege.
Cardurile pentru alimente sunt o formă de sprijin financiar acordată de Guvernul României, prin fonduri europene (Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027). Ele sunt destinate persoanelor cu venituri mici, pensionarilor și familiilor vulnerabile, pentru a-i ajuta să cumpere alimente de bază sau mese calde
