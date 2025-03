ANPC la munte și la mare. Piedone și-a dus comisarii la munte. Președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, ia la puricat restaurantele și pensiunile de pe Valea Prahovei și din Brașov. Nu mai puțin de 300 de angajați ai ANPC participă la uriașa acțiune.

Angajații s-au cazat la un hotel din Sinaia și vor controla tot ce prind în weekendul 8-9 martie.

Piedone: Nu mă pricep, dar la o simplă atingere…

Ieri, echipele ANPC, împreună cu 120 de comisari, cu Vama si cu suportul Poliției de frontieră au descins în Portul Constanța, Constanța Sud-Agigea. Ce căutau? Nimic special și totul, în același timp. Ce au găsit?

„Porturile din România, odată ce am intrat în spațiul Schengen, autotrenurile intră fără a mai fi verificate, fără anumite documente la intrarea în țară. Controlul nostru prevede astăzi identificarea anumitor containere pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a constata mărfurile de proveniență din alte state, nu numai din Uniunea europeană, cât mai ales din țările non UE. Am , de exemplu, o bucată de granit, pe care este specificat că este granit 100 %, dar vom vedea dacă așa este. Nu mă pricep, dar la o simplă atingere, sunt multe norme care se încalcă. Am sigilat deja, împreună cu comisarul șef al județului Constanța, Horia Constantinescu, marfa.”, a spus șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone.