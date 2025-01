Pierdem iar bani din PNRR? „Nu mai pot fi gata la timp”

Președinta USR, Elena Lasconi, îl acuză pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul că ‘se pregătește din nou să renunțe la bani’ din PNRR, din cauză că proiectele nu mai pot fi gata în timp util.

Ea susține că România a îndeplinit doar 14% din totalul de 529 de jaloane pe care le are de realizat, dar și că premierul Ciolacu ar vrea să modifice și jaloanele îndeplinite deja.

‘Ciolacu se pregătește din nou să renunțe la bani din PNRR pentru că proiectele nu mai pot fi gata în timp util. 3 miliarde de euro! Asta, după ce a mai renunțat deja la 2 miliarde la prima renegociere. Vă dați seama la câte proiecte renunță? E o nouă dovadă că implementarea PNRR e o prioritate doar la nivel de vorbe pentru Ciolacu și guvernul lui. Faptele arată altceva! Până acum, România a îndeplinit doar 14% din totalul de 529 de jaloane pe care le are de realizat. Mai grav este că Ciolacu vrea să modifice și jaloanele îndeplinite deja, deși una dintre regulile PNRR este ca jaloanele considerate îndeplinite să nu fie modificate’, scrie lidera USR, luni, pe Facebook.

Lasconi face apel la premierul Marcel Ciolacu să realizeze proiectele din PNRR, astfel încât să nu se piardă banii europeni.

‘Știu din propria experiență că nu e ușor să aduci fonduri europene, dar se poate. La Câmpulung am reușit să obțin 12 milioane de lei fonduri europene pentru a construi prima creșă din oraș, am făcut proiecte de peste 100 de milioane de lei pentru școli, am atras 87 de milioane de lei din fonduri europene pentru 9 proiecte pe sănătate, am obținut 39 de milioane de lei fonduri europene pentru autobuze electrice nepoluante, stații de așteptare inteligente și stații de încărcare, am adus 81 de milioane de lei fonduri europene pentru eficientizarea energetică a blocurilor. Se poate, domnule Ciolacu, dar e nevoie de muncă. Treceți la treabă’, mai scrie Lasconi.

Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, a reproșat luni Guvernului că ar vrea să renunțe la 3 miliarde de euro din PNRR. Conform USR, cu doi ani înainte de finalul perioadei de implementare a PNRR, România a încasat banii doar de pe două cereri de plată din cele opt pe care le avea programate.

‘Pentru că a încasat și prefinanțarea de 4 miliarde de euro din momentul în care Comisia Europeană a evaluat pozitiv, cu notă maximă, PNRR, România a încasat până în prezent 9,4 miliarde de euro, adică 33% din total de 28,5 de miliarde pe care le are la dispoziție. În ceea ce privește însă îndeplinirea jaloanelor, România a îndeplinit doar 14% din totalul de 529 pe care le are de realizat, se arată în ultimul raport de monitorizare a implementării PNRR realizat de MonitorPNRR.ro. Ultima cerere de plată depusă de România, cea cu numărul 3, în decembrie 2023, cu o întârziere de 9 luni față de termenul stabilit, a fost aprobată parțial de către Comisia Europeană, care a suspendat 1,1 miliarde de euro din totalul de 2,4 miliarde pentru o serie de reforme neîndeplinite. Banii nu au fost încă virați, iar Comisia analizează posibilitatea de a suspenda o nouă sumă de bani după ce România a făcut modificări la jalonul privind pensiile speciale. Una dintre regulile PNRR este ca jaloanele considerate îndeplinite să nu fie modificate’, informa USR.