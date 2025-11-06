Planul lui Bolojan cu TVA și taxele românilor în 2026. Aproape și-a dat cuvântul

De Madalina Bahrim
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, că în 2026 guvernul pe care-l conduce nu va majora TVA și nici nu va mări alte taxe. Promisiunea vine să liniștească atât societatea civilă, cât și mediul de afaceri.

Totuși, șeful Executivului de la București recunoaște că este necesară îndeplinirea unei condiții, respectiv construirea unui buget ”serios”, construit pe date și cifre reale.

”TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios care să se bazeze, nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci pe realitate.

Pentru asta, indiferent cine este în guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem”, a spus Ilie Bolojan, despre majorarea taxelor, anul viitor.

”Nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat, să ne asigurăm fondurile pentru investiţii, atât cele care sunt pe fonduri europene, unde trebuie să asigurăm cofinanţări importante, dar şi cele din bugetele naţionale, atât în plan guvernamental, pentru infrastructura mare, autostrăzi, drumuri naţionale şi aşa mai departe, dar şi pentru autorităţile locale, pentru că avem foarte multe şantiere în toată ţara, parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele şi-au pierdut finanţarea şi trebuie să asigurăm cofinanţări importante în continuare”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

