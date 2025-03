Ponta: M-am schimbat mult faţă de acum 10 ani

Deputatul Victor Ponta a declarat joi că a decis să candideze pentru funcţia de preşedinte al României şi şi-a prezentat, într-o conferinţă de presă, principalele teme ale programului său – „România pe primul loc”.

„Vreau să confirm faptul că am luat decizia de a candida pentru funcţia de preşedinte. (…) Din păcate, noi suntem înapoi acum, la anul 2012. Ca şi atunci, oamenii şi-au pierdut încrederea în sistemul de guvernare, preşedinte, unul care a plecat, altul interimar, Guvern, ca şi atunci economia merge din ce în ce mai rău, se îngheaţă pensiile, cresc taxele şi cel mai rău este că şi acum, ca şi în 2012, s-au anulat voturi. Curtea Constituţională a anulat nişte voturi, atunci 90% dintre români au votat într-un referendum şi acel referendum a fost invalidat de CCR. Acum suntem la 3 luni de când 10 milioane de români au votat în alegerile prezidenţiale şi votul lor a fost infirmat tot de CCR”, a spus Ponta.

El a adăugat că, la fel ca în 2012, acum oamenii vor dreptate, vor demnitate şi vor să le fie ascultată vocea.

„Cred că soluţia este să punem din nou România şi românii pe primul loc, să facem ordine la noi acasă. (…) Am mai trecut împreună prin momente dificile, am condus atunci, în 2012, cel mai performant Guvern, care a dat stabilitate României, a redus taxele, a dat salariile, pensiile şi a avut o reprezentare internaţională aşa cum nu am mai avut după aceea. Dar din 2015 până azi şi eu, personal, şi românii am trecut prin momente dificile, eu numesc de fiecare dată că am trecut printr-un deşert în ultimii 10 ani, în care tot ceea ce a fost rău, pentru mine, cel puţin, a fost o lecţie – ce trebuie să îmbunătăţesc, ce trebuie să facem mai bine. Eu m-am schimbat mult faţă de acum 10 ani şi am din nou curajul şi energia să vin cu un proiect în care cred şi în care mulţi oameni cred şi vreau să vă asigur că românii au dreptul în primul rând să îşi aleagă ei preşedintele, nu să le fie impus, nici din afara ţării, nici de câţiva lideri de partid, nici de sisteme, nici de servicii”, a afirmat acesta.

Victor Ponta a menţionat că a strâns deja peste 200.000 de semnături, iar săptămâna viitoare, marţi sau miercuri, va merge la Biroul Electoral Central pentru a-şi depune candidatura.