Inspectoratul General pentru Imigrări, precizări pentru sportivii străini care vor să activeze în România

Obţinerea unei vize de lungă şedere în scop de muncă pentru sportivii profesionişti angajaţi ai cluburilor sportive din România în baza unui contract individual de muncă este prevăzută în legislaţia naţională.

Pentru obţinerea acestui tip de viză, tip D/AM1, clubul sportiv are obligaţia să se înregistreze pe platforma workinRomânia.gov.ro şi să depună o cerere unică pentru străinul în cauză, numai după operaţionalizarea acestei platforme conform prevederilor legale în vigoare.

Documentele care trebuie depuse

CAS conform ordinului, înregistrat la federaţie

Asigurare medicală pe perioada de valabilitate a vizei, valabilă pe teritoriul României şi cu acoperire în cuantum de cel puţin 30.000 euro

dovada asigurării condiţiilor de cazare

certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine

Contractul de activitate sportivă

Contractul de activitate sportivă trebuie prezentat la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al României. Este un document important și trebuie să respecte modelul-cadru aprobat prin Ordinul comun nr. 631/2017 privind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportivă.

Acesta stabileşte toate clauzele obligatorii pe care contractul trebuie să le conţină, inclusiv mențiunea privind înregistrarea la federaţia sportivă naţională pe ramura de sport.

În lipsa respectării acestor norme, care sunt obligatorii, poate fi respinsă cererea de viză. Aceste prevederi legale reglementează raporturile juridice aplicabile sportivilor străini de performanţă care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor sportive din România şi au rolul de a asigura desfăşurarea activităţii în condiţii legale şi transparente, arată sursa citată.

Avizul, emis de Inspectoratul General pentru Imigrări

Decizia pentru viza de lungă şedere se ia în baza avizului emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, care verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile generale şi speciale prevăzute de lege pentru această categorie de viză. Avizul este emis, de regulă, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Externe. În situaţii justificate, acest termen poate fi prelungit cu încă 15 zile.