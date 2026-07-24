Dispozitive medicale de sute de mii de lei, găsite în vestiarele unor ortopezi de la Spitalul Piatra-Neamț

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru delapidare după ce, în vestiarele unor medici ortopezi de la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, au fost găsite dispozitive și materiale medicale estimate la peste 200.000 de lei. Controlul a avut loc miercuri seara, iar anchetatorii au ridicat 13 saci cu implanturi și truse de specialitate.

Controlul a fost făcut de managerul SJU Piatra-Neamț, conf. dr. Alexandru Patrașcu, împreună cu alți reprezentanți ai spitalului. Verificările au vizat mai multe secții, iar la Ortopedie au fost găsite materiale care nu ar fi trebuit să se afle în vestiare.

„În urma controlului s-a constatat existenţa anumitor implanturi de osteosinteză şi truse de specialitate în cabinetul medicilor sau vestiarul medicilor din cadrul Secţiei Ortopedie. Acele materiale nu aveau ce căuta acolo”, a declarat managerul SJU Piatra-Neamţ, conf. dr. Alexandru Patraşcu, potrivit știrileprotv.ro.

După descoperire, conducerea spitalului a cerut intervenția poliției.

13 saci cu materiale, ridicați de anchetatori

Managerul spitalului a spus că polițiștii au ridicat 13 saci cu dispozitive și materiale medicale ortopedice. Acestea ar valora, potrivit estimării sale, între 200.000 și 400.000 de lei. Întrebat la ce sumă s-ar ridica valoarea dispozitivelor, având în vedere că este medic ortoped, Alexandru Patrașcu a răspuns: „între 200.000 de lei şi 400.000 de lei”.

Materialele ar fi fost găsite în vestiarele a trei medici ortopezi din secție. Managerul a mai spus că au fost descoperite materiale și în legătură cu un ortoped din afara spitalului, care face gărzi ca kinetoterapeut.

Dosar penal pentru delapidare

Polițiștii au început cercetările în acest caz. Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu, a transmis că a fost deschis un dosar penal pentru delapidare. Doi dintre medicii de la secția vizată sunt cercetați deja într-un alt dosar, pentru luare de mită.

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