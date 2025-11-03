Ponta, săgeți către Anca Alexandrescu

Într-o posare pe Facebook, Ponta remarcă la Călin Georgescu consecvența ”principiilor și ideilor sale; bune sau rele” pe care spune fostul premier că ”nu le schimbă <ca pe șosete>.

Două observații pozitive:

1. Călin Georgescu rămâne consecvent principiilor și ideilor sale; bune sau rele, nu le schimbă „ca pe șosete”, așa cum fac majoritatea politicienilor aflați acum la putere.

2. Călin Georgescu, în sfârșit, nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice și mediatice — aceia care l-au „bocit” cu lacrimi de crocodil, l-au invitat la emisiuni doar pentru audiență înșelătoare, s-au fotografiat cu el doar ca să transfere voturi, i-au pus „poza în fereastră” ca să-i fure „pensiunea”, l-au negociat și vândut de atâtea ori! Era momentul ca acești vampiri politici și lipitorile lor mediatice să mai primească, în sfârșit, una peste ochi!”, a scris Victor Ponta.

Duminică seara, Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a lăsat de înțeles că nu va susține pe nimeni la acest scrutin, prin urmare nici pe Anca Alexandrescu, care l-a susținut public în emisiunile sale.

Realizatoarei TV Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Generală a reacționat printr-un mesaj scurt, după ce fostul candidat la președinție Călin Georgescu a refuzat să-i ofere susținerea.

„Eu sunt Anca si nimic nu ma va opri!”, a scris candidata la primăria Capitalei.