Poprire pe conturi la Metrorex. Salariile de lux ale directorilor, în pom chiar înainte de sărbători

Informația a fost confirmată de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, care a precizat că transportatorul întreprinde toate demersurile necesare pentru a identifica soluții rapide, respectând legislația în vigoare.

Disensiunile dintre Metrorex și Alstom au la bază contractul pentru achiziția și punerea în funcțiune a celor 13 trenuri Metropolis destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor. Valoarea acestui contract depășește 100 de milioane de euro, cu opțiunea de extindere până la 17 trenuri, ceea ce ar putea ridica proiectul la 240 de milioane de euro.

Metrorex a emis facturi pentru penalități legate de întârzieri și nefuncționarea trenurilor, pe care Alstom le contestă în instanță.

Popririle vin într-un moment delicat, chiar înainte de plata lichidărilor salariale

În paralel, Metrorex avea și datorii către Alstom pentru contractul de mentenanță al trenurilor IVA, Bombardier și CAF, ceea ce a dus la poprirea conturilor. Situația devine critică, deoarece miercurea viitoare trebuie achitată lichidarea salarială.