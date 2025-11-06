Poprire pe conturi la Metrorex. Salariile de lux ale directorilor, în pom chiar înainte de sărbători

Metrorex se confruntă cu popriri pe conturi din partea Alstom Transport, în contextul datoriilor la mentenanța trenurilor și al penalităților contestate pentru întârzieri la livrarea Metropolis M5.

De Madalina Bahrim
Metrorex se confruntă din nou cu popriri pe conturile bancare, de data aceasta din partea Alstom Transport SA, din cauza datoriilor neplătite pentru serviciile de mentenanță ale trenurilor.

Informația a fost confirmată de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, care a precizat că transportatorul întreprinde toate demersurile necesare pentru a identifica soluții rapide, respectând legislația în vigoare.

Disensiunile dintre Metrorex și Alstom au la bază contractul pentru achiziția și punerea în funcțiune a celor 13 trenuri Metropolis destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor. Valoarea acestui contract depășește 100 de milioane de euro, cu opțiunea de extindere până la 17 trenuri, ceea ce ar putea ridica proiectul la 240 de milioane de euro.

Metrorex a emis facturi pentru penalități legate de întârzieri și nefuncționarea trenurilor, pe care Alstom le contestă în instanță.

Popririle vin într-un moment delicat, chiar înainte de plata lichidărilor salariale

În paralel, Metrorex avea și datorii către Alstom pentru contractul de mentenanță al trenurilor IVA, Bombardier și CAF, ceea ce a dus la poprirea conturilor. Situația devine critică, deoarece miercurea viitoare trebuie achitată lichidarea salarială.

