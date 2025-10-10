 Predoiu, mesaj către studenți. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce„

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat, vineri, la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenţii din Anul I ai Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce a timpurilor şi a lumii”, le-a transmis ministrul studenţilor, precizând că, până vor termina pregătirea, ”structurile MAI vor trece prin schimbări structurale care vor adapta instituţia la noile provocări securitare, la impactul noilor tehnologii, la constrângeri multiple şi provocări noi, poate că unele necunoscute astăzi”.

”Dragi studenţi.

Intraţi în Academie într-un moment de răscruce a timpurilor şi a lumii, în care tehnologiile inventate de om pun problema adaptării instituţiilor, a legilor, a societăţilor, testează principiile, procedurile, tacticile, strategiile şi metodele tehnice ale multor profesii, între care şi cele din universul ordinii şi siguranţei publice sau al apărării civile şi justiţiei. Sunteţi generaţia care va fi chemată să folosească curent aceste noi tehnologii, să adapteze profesiile la ele fără a pierde sensul şi realizarea practică a valorilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”, a afirmat, vineri, Cătălin Predoiu, în discursul susţinut la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenţii din Anul I ai Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.

El le-a cerut studenţilor să folosească noile tehnologii: ”Generaţia voastră este cea care uneşte tradiţia jurământului militar cu forţa inovaţiei digitale. Înţelegeţi instrumentele moderne, dar folosiţi-le cu inteligenţă şi responsabilitate faţă de valori, principii democratice, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, în apărarea lor”.

”Până când dumneavoastră veţi absolvi Academia, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale care vor adapta cu necesitate obiectivă instituţia la noile provocări securitare, la impactul noilor tehnologii, la constrângeri multiple şi provocări noi, poate că unele necunoscute astăzi. Aceste procese nu se vor desfăşura uşor, orice proces de schimbări structurale şi funcţionale ale unei instituţii întâmpină rezistenţă izvorâtă din tendinţa de a păstra ceea ce cunoaştem şi ne dă confortul rutinei, dintr-o tendinţă subconştientă de a opri timpul în loc. Fiecare astfel de schimbare impusă de revoluţiile tehnologice şi nevoia de adaptare a instituţiilor se termină, mai devreme sau mai târziu, prin modernizare”, a mai transmis ministrul de Interne.

Predoiu afirmă că ”e în logica firii acestei lumi de a se schimba spre a se adapta şi supravieţui”.

”La fel şi instituţiile. Fiecare astfel de proces va avea campionii săi şi corigenţii săi, de fiecare dată cei care au încercat să rămână cantonaţi în trecut au fost mai devreme sau mai târziu împinşi deoparte. Este necesar pentru binele instituţiei (…) În alte cuvinte, până când dumneavoastră veţi absolvi Academia, o muncă grea şi importantă va fi depusă pentru a moderniza MAI, o muncă ce va dura ani de zile, deci. Iar dumneavoastră veţi fi beneficiarii acestei munci, prin urmare aveţi la rândul dumneavoastră obligaţia morală şi obiectivul necesar să fiţi pregătiţi la înălţimea noilor provocări şi a noilor forme, tehnologii şi metode care vor preface substanţial armele, profesiile şi instituţia MAI”, a mai transmis Predoiu.

Acesta s-a adresat cu un mesaj şi profesorilor, subliniind că au ”în faţă provocarea modernizării şi perfecţionării”.

”Şi dumneavoastră, profesorii, aveţi obligaţia adaptării la noile tehnologii astfel încât să facilitaţi, nu să împiedicaţi, formarea studenţilor în contextul deprinderii acestora”, a mai transmis ministrul.