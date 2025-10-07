Premierul Ilie Bolojan este șantajat în acest moment de către PSD să nu organizeze alegerile locale în acest an. Acuzația a fost făcută de la candidatul la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă într-o intervenție la Digi24. Drulă mai spune că deși termenul legal a trecut, social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare dacă Bolojan i-ar ignora.
„Legea este foarte clară. Alegerile trebuie organizate în 90 de zile, iar pentru mine este cumva revoltător să văd că cum lideri ai statului român consideră legea un subiect de negociere.
Într-un stat de drept regulile se respectă, iar dacă semnalul dat de la vârful statului este că legea se respectă numai dacă ne convine, ce să mai înțeleagă cetățenii acestei țări…” (…)
Fiecare cetățean din țara asta de dimineață până seara respectă legile, de ce Guvernul României nu ar face-o? Normal că atributul este la Ilie Bolojan, el este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj și să respecte legea”, a declarat Drulă, într-o intervenție la Digi24.
Cometarii neaprobate … ok …. se pot evita articolele scrise .
Vă că vă „plac”doar comentariile de genul : Editorial : „Ana Birchall, detonată a doua oară” :
a.) iar trageo cai sensibila, bhaaa.. nu dealtceva spune: 07 oct. 2025 la 15:20 / nick + text .
b.) Wolf Edmond spune: 07 oct. 2025 la 14:36 / nick + text .
În rest , …… de rău suntem sătui !
Cetăţenii din Patria Mamă ş’au exprimat ȋn mod democratic votul la alegerile Parlamentare din Anno Domini 2024 . Din păcate acum ….. culeg roadele alegerilor făcute .
Chiar părăseşte PSD’u „măcelăria” dacă se organizează acum alegeri ȋn Capitală ?
În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
15:57= cenzură ? Motiv / motive ? Mulţumesc .
În rest , …… de rău suntem sătui !
Nu dorm romanii, ca imnul nu spune trezește-te, ci deșteaptă-te!
Din seria: Nu poti ajunge premier, rector, guvernator BNR, seful Academiei, seful BOR, sef ospatar, daca n-au cu ce sa te santajeze ! I-au scos dosarul de informator de la microfilme, de-l santajeaza ?
Honor, Ilie și cu Drulă stau în voturi pân la … brâu.
Bolojan trebuie sa plece! Si mai ales sa raspunda pentru raul care-l face tarii.
Este ilegitim. Toti sunt. Romania este acaparata de o mafie criminala. Grup infractional organizat si servicii de spionaj ale sugacilor Romaniei. Rumanii dorm.