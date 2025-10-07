Premierul Ilie Bolojan este șantajat în acest moment de către PSD să nu organizeze alegerile locale în acest an. Acuzația a fost făcută de la candidatul la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă într-o intervenție la Digi24. Drulă mai spune că deși termenul legal a trecut, social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare dacă Bolojan i-ar ignora.

„Legea este foarte clară. Alegerile trebuie organizate în 90 de zile, iar pentru mine este cumva revoltător să văd că cum lideri ai statului român consideră legea un subiect de negociere.

Într-un stat de drept regulile se respectă, iar dacă semnalul dat de la vârful statului este că legea se respectă numai dacă ne convine, ce să mai înțeleagă cetățenii acestei țări…” (…)

Fiecare cetățean din țara asta de dimineață până seara respectă legile, de ce Guvernul României nu ar face-o? Normal că atributul este la Ilie Bolojan, el este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj și să respecte legea”, a declarat Drulă, într-o intervenție la Digi24.