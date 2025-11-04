Preşedintele ICR răspunde la acuzaţiile lui Mihail Neamţu 

De (R.C.)
Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român, a răspuns marţi, pentru News.ro, la acuzaţiile şefului Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor.

„Institutul Cultural Român a fost şi rămâne o instituţie deschisă, care răspunde oricărei solicitări de informaţii şi îşi publică permanent activitatea, deplasările şi rezultatele. ICR nu comentează declaraţii cu conţinut politic. Mandatul actual se încheie în mod natural, iar bilanţul celor patru ani de activitate va fi prezentat public, cu toate datele şi rezultatele, aşa cum am făcut constant în spiritul transparenţei instituţionale”, a mai  precizat  Jicman pentru News.ro.

Preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, Mihail Neamţu (AUR) i-a solicitat preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, demiterea lui Liviu Jicman de la conducerea Institutului Cultural Român şi numirea unei noi conduceri, invocând „în cei patru ani de mandat a fost plecat în delegaţii externe costisitoare un numar de 338 de zile, adică aproape un an”.

„În timp ce Guvernul României declară război risipei şi împovărează populaţia cu noi şi noi taxe, preşedintele ICR huzureşte”, acuză Mihai Neamţu în scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Senatului.

 

  1. ASE-ul cu ICR? Daca Barbilian a fost matematician, dar a avut vers, daca multi medici sunt magicieni in culoare si sunet activand in orchestre simfonice…acesta in ce s-a afirmat in afara de a fi ruda cu Friz la figurat?

