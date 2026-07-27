Aceștia au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026. Numirile intră în vigoare de la 1 august.

Magistrații își vor desfășura activitatea la judecătoriile de sector din Capitală dar și la instanțe din întreaga țară.

Lista semnată de președinte cuprinde numiri atât în funcția de judecător, cât și în cea de procuror, noii magistrați urmând să își desfășoare activitatea la judecătorii și parchete de pe lângă instanțe din București și din mai multe județe ale țării.

Judecătorii au fost numiți în marile centre urbane dar și în orașe mai mici din: Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Constanța, Cluj, Dolj, Iași, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Prahova, Sibiu și Timiș.

Cele 96 de numiri de procurori vizează parchete de pe lângă judecătorii din București și din Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Ploiești, Oradea, Constanța, Baia Mare, Sibiu, Arad și Bacău.

Ce este examenul de capacitate pentru magistrați

În România, examenul de capacitate pentru magistrați este examenul pe care îl susțin judecătorii și procurorii stagiari la finalul perioadei de stagiu, pentru a deveni magistrați definitivi. Promovarea acestui examen este o etapă esențială în cariera unui magistrat.

Examenul urmărește să verifice atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea practică a candidaților și cuprinde probe scrise la: drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. De asemenea, examenul mai cuprinde probe orale la disciplinele de mai sus, precum și la: fundamentele constituționale ale statului de drept; organizarea judiciară; Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

După validarea rezultatelor candidații declarați admiși devin judecători sau procurori definitivi. Aceștia își aleg posturile disponibile în ordinea mediilor obținute la examen, conform regulilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii.

Acest examen nu are nicio legătură cu admiterea la Institutul Național al Magistraturii (INM), care reprezintă concursul de intrare în formarea inițială și nici cu concursul de admitere directă în magistratură, destinat anumitor juriști cu vechime profesională, care urmează un alt traseu.