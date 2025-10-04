Preşedintele Senatului îl contrazice pe Grindeanu

Parlamentul ar trebui să prezinte în perioada ”imediat următoare” rapoartele SRI din ultimii patru ani, ţinute momentan la sertar, este de părere preşedintele Senatului Mircea Abrudean. Invitat la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, Abrudean mai spune că aceste rapoarte trebuie apoi publicate şi puse în transparenţă, astfel încât să nu mai existe speculaţii în legătură cu activitatea SRI sau SIE.

Liberalul îl contrazice pe liderul PSD Sorin Grindeanu care a declarat că Parlamentul ar trebui să ia act de rapoartele serviciilor secrete abia după ce vor fi instalaţi noii şefi ai SRI şi SIE.

”Eu nu cred că există vreo legătură între şefii civili de la servicii şi rapoartele pe care aceste servicii le-au întocmit şi le-au transmis, conform legislaţiei, în Parlament”, a spus Abrudean, la Prima TV.

Mircea Abrudean mai susţine că nu e interesat de şefia SRI, dar crede că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să desemneze deja persoane pentru conducerea serviciilor secrete.