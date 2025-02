Prima firmă amendată de Piedone: Termoenergetica

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a amendat Termoenergetica București cu 620.000 de lei, pentru încălcarea legislației în vigoare în ceea ce privește furnizarea apei calde menajere și a agentului termic de încălzire, după verificarea a 31 de puncte termice și 86 de de unități locative, a anunțat, luni, președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone.

‘Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a desfășurat azi la nivelul structurilor subordonate din cadrul municipiului București un control operativ având drept scop verificarea respectării legislației naționale și europene privind protecția consumatorilor, în special în ceea ce privește furnizarea apei calde menajere și a agentului termic de încălzire. Au fost verificate 31 de puncte termice și totodată 86 de unități locative, arondate acestora, în mod aleatoriu, constatându-se încălcarea legislației în vigoare’, a declarat președintele ANPC, într-o conferință de presă.

Acesta a afirmat că s-au constatat diferențe semnificative de temperatura privind agentul economic termic de încălzire generat de poziționarea imobilului față de punctul termic, temperatura agentului termic de încălzire verificat fiind sub parametrii contractați.

De asemenea, în urma verificărilor s-a constatat că aparatele de măsurare din unitățile locative verificate din punct de vedere metrologic de către Termoenergetica București în urmă cu 10 zile, nu au fost înlocuite de alte aparate de măsură, calcularea valorilor fiind tip ‘paușal’.

‘În cele 86 de imobile la care am intrat în casă s-au constatat 10 aparate lipsă, 10 aparate lipsă înseamnă paușal. Paușal înseamnă facturare și omul nu știe ce plătește, chiar dacă are apometru în casă și îți măsoară și acel apometru, să știți că este pe bază de aer. Dacă luați un apometru și suflați în el se învârte. Dacă există o avarie în teritoriu, o intervenție, există o bulă de aer în funcționalitate, până iese această bulă de aer, care are o durată între 5 și 10 minute, în funcție de conductă, dacă e o magistrală mai mare sau conducte mai mici până să ajungă la rețelele telescopice care intră în bloc, bula de aer contorizează. 10 minute ca și cum ar fi curs apa în tot blocul și furnizorul de agent termic încasează pe bula de aer, ia bani pe nimic’, a explicat Cristian Popescu Piedone.

Potrivit acestuia, la nivelul Bucureștiului s-a constatat că sunt foarte multe astfel de aparate de măsurare, vechi de peste 20 – 30 de ani, nefiind conforme cu realitatea. ‘Nu sunt evaluate metrologic de către responsabili Termoenergetica (…) În ultimii 4 ani nu s-a efectuat un control metrologic al acestor aparate. Știți foarte bine aparatele fiind și într-o uzură avansată se pot deteriora și nu se înregistrează exact o temperatură pe care trebuie să o aibă cetățeanul beneficiar direct locuință’, a mai spus el.

De asemenea, președintele ANPC a subliniat că Termoenergetica nu respectă condițiile prescrise și declarate prin contract și nici în statutul de performanță pentru serviciul public.

‘Având în vedere cele menționate anterior se constată că operatorul economic nu respectă condițiile prescrise și declarate prin contract și nici în statutul de performanță pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, unde se specifică faptul că pentru apa caldă de consum temperatura ar trebui să fie cuprinsă între 55 și 60 de grade, menținând această temperatură constantă, indiferent de consumul instantaneu, iar pentru încălzirea temperaturii agentul termic trebuie să fie conform diagramei de reglaj, astfel încât să asigure temperaturile interioare convenționale, calcule specifice stabilite și prevăzute în contractele încheiate’, a adăugat șeful ANPC.

În acest context, ANPC a dispus în conformitate cu normele legale aplicarea unei amenzi de 620.000 lei, controlul final urmând să se încheie marți.

‘Acești 620.000 lei înseamnă pentru ei nici picătura de ploaie sau nici bula de aer pe care încasează, dar măsurile complementare pe care le-am dispus sunt foarte drastice și cu termene exacte’, a transmis președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone