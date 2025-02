Reacții în Europa după întâlnirea eșuată din SUA

Premierul Poloniei Donald Tusk a scris pe X un mesaj pentru Volodimir Zelenski și ucraineni, după întâlnirea tensionată de la Casa Albă între președintele ucrainean și cel american.

„Dragă Volodimir Zelenski, dragi ucraineni, nu sunteți singuri”, a scris pe X Donald Trump.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025