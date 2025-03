Procedura în cazul lui Bogdan Peșchir, blamată de polițiști

Nu doar oamenii simpli s-au declarat siderați de abuzul comis de către comisarul-șef (colonelul) Razvan Marinica împotriva omului de afaceri Bogdan Peschir (foto) – autointitulat „BogPR”, ci chiar și unii polițiști, scrie Luju.ro

In articolul semnat se amintește cum „la intrarea in IGPR, comisarul Marinica l-a fortat pe antreprenor sa-si dea jos cagula, ochelarii de soare si sapca, pentru ca presa adunata din timp sa-l poata fotografia si filma, ca si cand ar fi fost inamicul public nr. 1 al Romaniei. Mai mult: acelasi Marinica l-a legitimat pe Peschir deschizandu-i pasaportul in fata camerelor de luat vederi, care astfel i-au dezvaluit in direct datele personale.

Cel care a luat atitudine zilele trecute impotriva acestei manevre este Ioan-Nicusor Ciciu, presedintele presedintele Sindicatului Politistilor Dolj din cadrul Federatiei Nationale a Sindicatelor din Politie „Vlad Tepes”.

Acesta explica de ce isprava comisarului-sef Marinica este o aberatie: agentii care il adusesera pe Bogdan Peschir la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane il legitimasera inca dinainte de a-l introduce in masina de serviciu.

In aceeasi filmare, sindicalistul (care precizeaza ca vorbeste in numele intregii federatii sindicale) il admonesteaza si pe chestorul (generalul) Georgian Dragan (purtatorul de cuvant al IGPR) pentru felul in care acesta a incercat sa justifice public abuzul lui Marinica.