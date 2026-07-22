Procesul pentru narcoterorism al fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro ar putea începe în iunie 2027

Maduro a fost capturat la începutul acestui an în urma unei operațiuni militare a SUA în Venezuela și a pledat nevinovat în fața acuzațiilor de conspirație cu cartelurile de droguri.

Stefan Lupu - Reporter special
Procesul pentru narcoterorism al fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro ar putea începe în iunie 2027

Nicolas Maduro, adus în fața instanței FOTO Forbes.com

Maduro a fost capturat la începutul acestui an în urma unei operațiuni militare a SUA în Venezuela și a pledat nevinovat în fața acuzațiilor de conspirație cu cartelurile de droguri.

Procurorii federali din cadrul Departamentului de Justiție al SUA și avocații fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro au propus ca data de începere a procesului în dosarul de narcoterorism și trafic de droguri să fie în iunie 2027.

Detaliile calendarului stabilit în instanță

Procurorii federali din cadrul Departamentului de Justiție al SUA și avocații fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro au propus ca data de începere a procesului în dosarul de narcoterorism și trafic de droguri să fie fixată în luna iunie 2027. Această propunere oficială a fost inclusă într-un document depus marți la instanță, înaintea unei înfățișări programate pentru ziua de miercuri.

În cadrul documentului prezentat în fața instanței, reprezentanții acuuzării și cei ai apărării au conturat un calendar detaliat care include termenele limită pentru depunerea cererilor preliminare, procedurile privind predarea probelor clasificate, precum și stabilirea datei oficiale a procesului, conform G4Media.ro.

Cu toate acestea, ambele părți implicate în proces și-au rezervat în mod expres dreptul de a solicita o eventuală amânare a calendarului stabilit. Mai mult decât atât, procurorii federali au avertizat că pot apărea modificări în programul stabilit dacă se vor constata probleme legate de gestionarea sau administrarea probelor clasificate.

Contextul capturării lui Nicolas Maduro

Evoluția acestui dosar vine după ce, la începutul acestui an, forțele de ordine din Statele Unite au condus o operațiune militară pe teritoriul Venezuelei. În urma acestei acțiuni în forță, Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și aduși în SUA pentru a răspunde în fața justiției la acuzații grave care includ narcoterorismul și traficul internațional de droguri.

Procurorii americani susțin în rechizitoriu că fostul lider de la Caracas și soția sa au conspirat îndeaproape cu diverse carteluri ale drogurilor pentru a facilita tranzitarea a mii de tone de cocaină spre piața din Statele Unite.

Anterior acestor evoluții procedurale, în luna martie, Nicolas Maduro și soția sa s-au mai prezentat în fața instanței, ocazie cu care echipa legală a încercat, fără a avea însă succes, să obțină respingerea completă a cazului.

De asemenea, în timpul audierii preliminare care a avut loc în luna ianuarie, fostul președinte venezuelean a respins toate capetele de acuzare și a pledat categoric nevinovat. În fața judecătorilor americani, Maduro a declarat la acea vreme: „Sunt nevinovat. Sunt un om cinstit. Sunt în continuare președintele țării mele”.

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