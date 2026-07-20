Produse toxice de peste 5.000 de lei, descoperite într-o mașină venită din Ucraina

Un bărbat de 31 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au găsit în mașina sa aproximativ 51 de kilograme de substanțe toxice pentru combaterea rozătoarelor. Descoperirea a fost făcută duminică, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în România.

Bărbatul s-a prezentat la frontieră duminică, 19 iulie, în jurul orei 17.30. El conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina.

În urma controlului, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a găsit, printre bagaje, mai multe recipiente de plastic și pungi. Acestea conțineau brichete presate de parafină pentru combaterea rozătoarelor.

Potrivit Poliției de Frontieră, produsele fac parte din categoria substanțelor și produselor toxice interzise de lege.

Valoarea substanțelor, estimată la peste 5.000 de lei

Cantitatea totală descoperită este de aproximativ 51 de kilograme. Valoarea acesteia a fost estimată la 5.250 de lei.

„Echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Siret a descoperit într-un autoturism, condus de un bărbat cu dublă cetățenie română şi ucraineană, mai multe recipiente de plastic, dar și pungi care conțineau substanțe toxice pentru combaterea rozătoarelor, în valoare totală de aproximativ 5.500 lei”, a transmis Poliția de Frontieră.

Substanțele au fost ridicate în vederea confiscării.

„Cantitatea totală de aproximativ 51 de kg, estimată la o valoare de 5.250 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării”, au mai tranmis autoritățile.

Dosar penal pentru substanțe toxice și tentativă de contrabandă

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal în acest caz.

Bărbatul este cercetat pentru operațiuni ilegale privind circulația produselor ori substanțelor toxice, dar și pentru tentativă la contrabandă calificată.

„În cauză polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de producerea, deținerea precum și orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentare produselor sau substanțelor toxice fără drept și tentativă la contrabandă calificată”, au conchis reprezentanții Poliției de Frontieră.

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