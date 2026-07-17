Program modificat pe linia 41 în seara meciului FCSB – FC Argeș

Program prelungit pe linia 41. Societatea de Transport Local anunță că tramvaiele acestei linii vor circula vineri seara cu program prelungit. Decizia a fost luată pentru a asigura transportul spectatorilor care merg la meciul FCSB – FC Argeș. Partida menționată este programată la ora 21:30 pe Stadionul Steaua, dar vafi transmisă în direct de PRIMA Sport.

Potrivit TPBI, după fluierul final, tramvaiele vor pleca din terminalul Ghencea spre Piața Presei la 23:35, 23:40, 23:45, 23:50 și 23:55. În plus, călătorii vor putea folosi și liniile 122, 385 și N101, care vor circula conform programului obișnuit.

Partida, din perspectiva LPF

Bucureștenii vin după o stagiune mai puțin reușită în care au evoluat pentru întâia oară în play-out. Aceștia au mai spălat rușinea unui an nu prea fericit după ce au prins cupele europene în urma victoriilor cu FC Botoșani și Dinamo din meciurile de baraj.

Pe de altă parte, FC Argeș s-a numărat printre revelațiile ediției precedente, când a fost prima echipă cu statut de promovată care a reușit calificarea în play-off.

10 victorii, cinci remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul trecut pe teren propriu. De partea cealaltă, piteștenii s-au impus în opt dintre cele 20 de deplasări, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Cu 117 goluri marcate (46 din penalty), Florin Tănase este jucătorul activ cu cele mai multe reușite pe prima scenă. De reamintit că, în sezonul anterior, acesta a fost și fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive – 23 (15 goluri înscrise, opt pase decisive).

Mijlocașul spaniol Roberto Sierra a bifat prezențe pentru argeșeni în toate cele 40 de etape din 2025-2026, fiind singurul din Superligă cu o asemenea performanță în stagiunea precedentă. De asemenea, printre remarcați s-a aflat și Mario Tudose, care a strâns cele mai multe minute dintre toți jucătorii eligibili U 21 (3.406 minute).

FC Argeș s-a impus în ambele partide din sezonul trecut, 2-0 în deplasare (A. Bettaieb, R. Moldoveanu) și 1-0 pe teren propriu (Y. Pîrvu).

Tehnicianul Bogdan Andone a mai întâlnit-o pe FCSB de șapte ori, a câștigat patru jocuri și a pierdut trei. De reamintit că, a antrenat gruparea roș-albastră la începutul stagiunii 2019/2020 (7 meciuri în toate competițiile – 4 victorii – 1 remiză – 2 înfrângeri).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport