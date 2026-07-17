Pentru că problema apei calde e ca și rezolvată, în sensul că e vară și oricum ne place să facem duș cu apă rece, băieții de la Elcen se ocupă cu probleme mult mai importante.

Până să treacă de la Ministerul Energiei la Primăria Capitalei, compania insistă să pună în aplicare un minunat proiect, numit Cartierul Energiei.

Că, vorba aia, avem atâta energie încât ne trebuie un cartier al ei. Practic, undeva în Grozăvești va apărea un „hub” energetic, chestie care va înghiți vreo 50 de milioane de euro. Iar acest hub va face ca apa caldă să nu mai fie rece, în timp ce încălzirea blocurilor să fie super eficientă. Sau nu(…).

”(…)cele 135 de zile s-au făcut peste 300, prin intermediul a două adiționale recente. Și va mai dura probabil, căci mai e cale lungă până la acel Cartier al Energiei”.

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