Noul premier al Ucrainei: tehnocrat și om al sistemului Zelenski

În urmă cu o săptămână, guvernul ucrainean condus de Iulia Sviridenko a demisionat. Se afla la putere de mai puțin de un an. În centrul atenției a fost un scandal de corupție în care este implicată ambasadoarea Ucrainei in SUA – Olga Stefanișina. De altfel, președintele Zelenski a anunțat că aceasta din urmă va fi înlocuită chiar de fostul premier Sviridenko.

De ce a căzut guvernul Sviridenko

Analiștii ucraineni pun însă demisia guvernului pe seama legăturilor dintre fostul premier și fostul șef de cabinet al președintelui, Andrii Yermak. Acesta din urmă a demisionat după scandalul de corupție de peste 100 de milioane de dolari de la Energoatom, în 2025. În primăvara acestui an, a fost inculpat în acest dosar – ”afacerea Midas”. Într-un sistem fără Yermak, premierul Sviridenko și-a pierdut importanța, deși i-a rămas loiala președintelui Zelenski, spun analiști citați de Deutsche Welle. Îndepărtarea ei are și rolul de a-l feri pe Zelenski de noi probleme de imagine, în perspectiva unor potențiale alegeri.

Cine este noul premier Serghei Korețki

Președintele a nominalizat noul premier – Serghei Korețki, directorul companiei naționale de gaze Naftogaz, pe care o conducea din toamna anului trecut. Rada Suprema a aprobat noul guvern pe 16 iulie. Dincolo de parcursul lui Korețki (48 de ani) de la statutul de paznic până la cel de președinte al companiei Kontinium, în decurs de 15 ani, presa ucraineană observă că acesta nu a fost străin de viața politică din Ucraina. S-a oferit voluntar pentru a fi asistent al mai multor deputați ucraineni în decursul anilor 2000.

A fost și seful lanțului de benzinarii WOG, o afacere britanico-ucraineană care a devenit parte din grupul Kontinium. Sub conducerea sa, lanțul de benzinarii s-a extins considerabil. În 2019, Korețki a deschis propria afacere – cafenelele Idealist Coffee. A mai înființat și condus compania de trading Centurtion Group, înregistrată în Elveția, în domeniul energiei.

Un premier cu o avere considerabilă

Este un ucrainean bogat. Potrivit declarației electronice pentru 2025, veniturile totale declarate de Serhii Korețki au depășit 720.000 de dolari (echivalentul a peste 32 milioane grivne). Cea mai mare parte a sumei, aproximativ 642.000 de dolari, a provenit din salarii: circa 323.000 de dolari de la Naftogaz, 191.000 de dolari de la Ukrnafta, 128.000 de dolari de la UkrTatNafta și aproximativ 135 de dolari de la o asociație de proprietari dintr-o zonă scumpă a Kievului. În plus, Korețki a încasat redevențe de aproximativ 30.500 de dolari și 21.500 de dolari din companiile Saneko, precum și dobânzi bancare. El controlează integral două companii înregistrate în Cipru. Activele sale includ depozite bancare de aproximativ 134.000 de dolari, 485.300 de dolari, 31.600 de euro și 838 de lire sterline, precum și conturi în Elveția și Spania. În numerar, acesta declară 1,1 milioane de euro și 275.000 de dolari.

Rezultate economice bune, dar și semne de întrebare

În 2018, două companii asociate lui Serhii Korețki au concurat la licitația pentru privatizarea unei foste librării din Luțk, orașul său natal. În 2023, s-a stabilit că firmele au acționat concertat și au fost amendate cu aproximativ 1.500 de dolari fiecare. Ulterior, în fruntea Ukrnafta și Ukrtatnafta, Korețki a ajuns în situația neobișnuită de a conduce companii implicate în procese una împotriva celeilalte, inclusiv într-un litigiu de circa 143 milioane de dolari privind țiței din depozite.

În toamna anului 2022, Serhii Korețki a fost numit director al Ukrnafta și UkrTatNafta, după ce cele două companii au trecut sub controlul Ministerului Apărării, în urma preluării unor active strategice ale grupului Privat. Sub conducerea sa, Ukrnafta a trecut de la pierderi la profituri record: peste 40 miliarde grivne (aproximativ 900 milioane de dolari) profit net în doi ani și peste 70 miliarde grivne (circa 1,57 miliarde de dolari) plătite sub formă de taxe și impozite. În 2025, Korețki a fost numit la conducerea Naftogaz. Unii îi atribuie redresarea companiei, în timp ce alții consideră că mandatul său a generat noi dificultăți.

Omul de încredere al sistemului Zelenski

Serhii Korețki este considerat un apropiat al președintelui Ucrainei și al cercului său restrâns. Șefii marilor companii energetice de stat sunt numiți, de regulă, din rândul persoanelor de încredere ale puterii. Companiile au consilii de supraveghere din care fac parte experți străini, însă de multe ori aceste consilii nu funcționează. Unele investigații jurnalistice și surse din presă îl descriu drept un protejat al influentului om de afaceri Timur Mindici, afirmând că acesta i-ar fi facilitat ascensiunea în 2022, scrie UANews. Mindici a fost capul retelei de sifonare de fonduri din scandalul Midas, care a dus la căderea în dizgrație a puternicului Andrii Yermak. În iulie 2026, Korețki a făcut parte din delegația ucraineană la summitul NATO și, potrivit unor surse media, a fost prezentat drept un posibil viitor premier. De asemenea, a participat la întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Misiunea noului guvern

Oficial, Korețki susține că sarcina sa ca premier va fi sa pregătească țara pentru o nouă iarnă de război, cu sectorul energetic grav afectat. El se înscrie în profilul celorlalți premieri numiți de președintele Zelenski – un manager tehnocrat fără mari ambiții politice, care execută deciziile luate de adevăratul centru al puterii – președinția. Korețki este recomandat pentru acest rol de cariera sa de succes în domeniul petrolului si gazelor, același domeniu în care a lucrat și predecesorul lui Sviridenko, Denis Șmîhal, cel mai longeviv premier al regimului Zelenski.

Indiferent de speculațiile privind apropierea sa de controversatul om de afaceri Mindici (fost partener de afaceri al președintelui Zelenski), Korețki este parte a sistemului politic ucrainean actual. Premierul Korețki va avea aceleași sarcini ca și precedentele guverne de război – asigurarea armelor și muniției pentru front, eliminarea corupției din sistemul de achiziții militare, gestionarea situațiilor dificile legate de recrutarea pentru front și pregătirea țării pentru o nouă iarnă de război. Eliminarea din guvern a popularului ministru al Apărării Mihailo Fedorov și protestele care au urmat după această decizie a președintelui Zelenski fac mai dificil începutul noului guvern.