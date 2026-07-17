România, țara cu trenuri ghidate cu bilețelul adus pe bicicletă

„Sute de milioane de euro în instalații, dar CFR dirijează traficul cu telefonul și bicicleta”, spune Asociația Pro Infrastructura. Și dacă nu ai fi citit asta pe Facebook, ai fi crezut că e o glumă de stand‑up. Dar nu, e infrastructură românească 100%: șantiere peste șantiere, sisteme digitale de decor și impiegați care fac exerciții cardio cu bilețelul în mână pe drumul către trenuri.

Se întâmplă asta pe Magistrala 200, acolo unde tehnologia europeană se întâlnește cu hârtia, pixul și bicicleta de serviciu, mai susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura.

„Cu toate că modernizările începute în anii 2000 durează în jur de 8-10 ani pe fiecare lot, s-a circulat până acum în siguranță prin interminabilele șantiere: CFR a cerut instalații provizorii care previn intrarea a două trenuri pe același sector (bloc) de linie, semnalele și autostopul fiind funcționale. Deși durata lucrărilor e similară celei din Grecia, siguranța a fost mult mai bună. Modernizarea din Grecia a făcut 57 de victime la Tempi în 2023. „Siguranța” grecească

Începând cu 2025 însă, CFR se îndreaptă spre „siguranța” grecească: pe Magistrala 200 Simeria-Arad, pe cei 10 km dintre Ilia și Câmpuri Surduc, se circulă cu înțelegere telefonică între impiegați, așa-numita „cale liberă”. Mecanicilor li se dă un bilețel scris de mână (OC) în care li se spune că pot să-și dezactiveze temporar echipamentul de autostop (apasand butonul ”depașire ordonată”) și să treacă de semnalele roșii dintre cele două stații. Impiegatul din Câmpuri Surduc are de mers vreo 250 de metri cu bilețelul până la mecanic. Deci Biroul de Mișcare a fost dotat cu o… bicicletă”, se precizează în postarea Asociației Pro Infrastructura.

Bicicleta CFR – noul mijloc de transport strategic

„Impiegatul din Câmpuri Surduc are de mers vreo 250 de metri cu bilețelul până la mecanic. Deci Biroul de Mișcare a fost dotat cu o… bicicletă”, notează Pro Infrastructura.

Așa arată modernizarea feroviară în 2025: Siemens și Alstom instalează sisteme digitale de milioane, dar CFR se dotează cu … o bicicletă.

E ca și cum ai avea un bolid de lux în curte, dar ai merge la muncă cu trotineta vecinului fiindcă drumul e prea prost pentru mașina ta.

Telefonul – noul sistem de siguranță feroviară

„Se circulă cu înțelegere telefonică între impiegați, așa-numita ‘cale liberă’”, afirmă cei de la Asociația Pro Infrastructura.

Mecanicul primește un bilețel OC scris de mână, în care i se spune că poate dezactiva autostopul și trece pe roșu. „Mecanicilor li se dă un bilețel scris de mână… și să treacă de semnalele roșii”, mai spune sursa. In aceste condiții, siguranța depinde de o amărâtă de hârtie, de un telefon care ar trebuie să nu se strice sau de bicicletă. Asta dacă nu cumva face și ea pană.

Incidente „pe fir”

Cu o astfel de ..dotare nu e de mirare că se mai întâmplă și incidente. „Doi mecanici au intrat pe roșu și în stația Câmpuri Surduc”, avertizează Pro Infrastructura. Unul a ajuns pe linia 2 neelectrificată și a rămas blocat ore bune. „Noroc că firul era liber. Dacă acolo era un alt tren?” – întrebare care ar trebui să dea insomnii tuturor.

AGIFER investighează iar CFR… pedalează.

„Oficialii CFR nu par capabili să le facă pe cele două companii – Siemens (Ilia, lotul 3) și Alstom (Câmpuri Surduc, lotul 2c) – să se înțeleagă între ele omenește și tehnic. La fel ca în Grecia, s-au investit sute de milioane de euro în sisteme de siguranță europene, moderne, digitale. Dacă ar fi operaționale, nu ar fi nevoie de impiegați în multe stații, eliminând posibilitățile de eroare umană. Și tot ca în Grecia, stăm și ne uităm la instalațiile noi și circulăm… cu telefon și bicicletă.

Timpul exagerat de mare de punere în funcțiune a sistemelor feroviare noi este o problemă cunoscută: pe Sighișoara-Simeria s-a mers ani de zile pe un singur fir până la operaționalizarea instalațiilor Alstom. Vor continua să apară situațiile frustrante în care vom sta și ne vom uita la linia nou-nouță dar nu o vom putea folosi”, adaugă Pro Infrastructura.

„Bilețelu” este un formular tipizat, numit „ORDIN DE CIRCULAȚIE”!

Un comentariu postat la textul Asociației precizează că: „Bilețelu” este un formular tipizat, numit „ORDIN DE CIRCULAȚIE”! Nu e o fițuică prietene! Nici vreo hârtie igienică! Tot ce scrie IDM în acel ORDIN, este REGLEMENTAT! Nu face omu literatură, nu scrie nuvele sau poezii! IN NICI O SITUAȚIE, IDM NU VA SCRIE ÎN ORDINUL DE CIRCULAȚIE CA MECANICUL SĂ IZOLEZE INSTALAȚIILE DE SIGURANȚĂ ȘI VIGILENȚĂ!!! NICIODATĂ! Circulația la „cale liberă”, este un sistem foarte sigur de circulație, care presupune ca pe distanța dintre două gări să nu existe decât un singur tren! Acest sistem funcționează de la începuturile căii ferate, prietene! (…)Arunci cu noroi în oameni simpli, care se străduiesc să facă circulație cu mijloacele pe care le au la dispoziție! Bicicleta, cel mai probabil este a impiegatului, nu a gării!!!