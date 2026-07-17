Grindeanu, plimbare prin Parlament
Acesta s-a plimbat prin parlament ca să întrebe dacă știe cineva de soarta Legii salarizării.
„Sărut mâna! Vă deranjez cu o întrebare scurtă: s-a depus vreo Lege a salarizării?”, le-a întrebat Sorin Grindeanu pe angajatele Registraturii Camerei Deputaților.
”Nici legea salarizării, nici legea privind competențele Agenției Naționale de Integritate”, au răspuns funcționarelor de la ghișeu.
„E o dezbatere publică pe treaba asta și vreau să fim clari și să nu avem nuanțe. Doi: lege privind competențele Agenției Naționale de Integritate”, a insistat Grindeanu.
„De salarizare știu sigur. La competențe, mă duc să caut”, a spus funcționara.
„Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja patru legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte”, a mai transmis liderul PSD.
„Mă ceartă că nu votez ceva ce nu există în acest moment”
„Angajamentul în guvern a fost că la începutul lunii mai va trimite această lege. Suntem în 16 iulie și mă ceartă pe mine diverși domni care habar n-au despre cum sunt conduse lucrurile sau gestionate lucrurile în România.
Mă ceartă că nu votez ceva ce nu există în acest moment. Asta este ceva din domeniul incredibilului. Nu au reușit nici pedeliștii, pe vremea lui Băsescu, să întoarcă și să mintă în acest fel cum fac acești domni peneliști de rit nou, așa cum le-am spus”, a arătat Grindeanu.
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu sindicatele privind legea salarizării: „PNL va vota forma agreată cu Comisia Europeană”
Critici la adresa premierului și a ministrului Pîslaru
„Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pîslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?! Între timp, INS ne anunță că salariul mediu scade de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo!”, acuză Grindeanu.
Grindeanu a avertizat și că dacă legea ar fi depusă în zilele următoare, PSD nu o va vota fără dezbatere.
@sorin.grindeanu7
Aceasta este realitatea: proiectele esențiale pentru banii din PNRR n-au ajuns încă la Camera Deputaților, deşi Bolojan și alți lideri PNL mint zilnic, cu un tupeu fără margini, că le-au depus. Bolo-jalnică misiune v-ați ales! #fyp #PNRR #PSD #responsabilitate
Grindeanu respinge acuzațiile
Sorin Grindeanu respinge afirmaţiile potrivit cărora PSD a întârziat legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice. El a catalogat drept ”propagandă” afirmaţiile celor de la PNL pe acest subiect.
El a spus, de asemenea, că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat un calendar pentru legea salarizării unice a bugetarilor, calendar care nu a fost respectat.
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, după discuțiile cu reprezentanții sindicatelor, că parlamentarii PNL vor vota proiectul de lege în forma agreată cu Comisia Europeană. Conducerea PNL s-a întâlnit, joi, cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România pentru consultări privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar.
Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat la rândul său că a introdus în legea salarizării și că niciun venit net al salariaţilor din sectorul public nu va scădea.
„Nu are cum ca un salariu aflat în plată astăzi să scadă şi asta trebuie scoasă de pe masă. Legea salarizării unitare are toate elementele cu privire la venitul salarial. Discutăm despre venitul salarial pe care îl primeşte omul în mână. Nu va putea cineva să primească mai puţin în mână, indiferent ce se întâmplă, în legea salarizării”, a arătat Pîslaru.
Dragoș Pîslaru a mai afirmat că, dacă prin legea salarizării, venitul net al vreunui salariat ar scădea, acesta ar beneficia de sume compensatorii impozabile, care vor fi luate în calculul pensiei. Iar aceste venituri ar fi acordate nu pe perioadă limitată, aşa cum s-a propus iniţial.
6 comentarii
loc sa dea explicatii pentru Nordis, case, pantofi…
Grindene, m-ai ai scaunul furat din Guvern? Tu si Ponta ați mai încercat ruperea/distrugerea PSD, de data aceasta veți reuși !
Catastrofe ! Ca presedinte al Camerei Deputatilor, putea cere oficial prin cabinetul sau, nu sa recurga la un teatru ieftin. Gretos !
Liliana , ție ce show îți place ?
Foarte bine! Sa ii arda pe astia de dreapta desteapta de tip nou!
Am fost tot timpul de dreapta dar astia de acum ma scot din sarite!
Ei nu sunt de drepata, ci „ceva nedefinit” impotriva PSD. Romanii sunt cantitate neglijabila.
Ba desteptilor daca economia nu merge firmele se duc in cap, urmeaza saracie si revolte. Scapati de contabilul inginer si matematician. Sa se hotarasca ce vrea sa fie!
Moș Gerilă poate devii și tu Moș Crăciun că vezi că nu mai sunt geruri mari