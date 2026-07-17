Grindeanu, plimbare prin Parlament

Acesta s-a plimbat prin parlament ca să întrebe dacă știe cineva de soarta Legii salarizării.

„Sărut mâna! Vă deranjez cu o întrebare scurtă: s-a depus vreo Lege a salarizării?”, le-a întrebat Sorin Grindeanu pe angajatele Registraturii Camerei Deputaților.

”Nici legea salarizării, nici legea privind competențele Agenției Naționale de Integritate”, au răspuns funcționarelor de la ghișeu.

„E o dezbatere publică pe treaba asta și vreau să fim clari și să nu avem nuanțe. Doi: lege privind competențele Agenției Naționale de Integritate”, a insistat Grindeanu.

„De salarizare știu sigur. La competențe, mă duc să caut”, a spus funcționara.

„Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja patru legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte”, a mai transmis liderul PSD.

„Mă ceartă că nu votez ceva ce nu există în acest moment”

„Angajamentul în guvern a fost că la începutul lunii mai va trimite această lege. Suntem în 16 iulie și mă ceartă pe mine diverși domni care habar n-au despre cum sunt conduse lucrurile sau gestionate lucrurile în România.

Mă ceartă că nu votez ceva ce nu există în acest moment. Asta este ceva din domeniul incredibilului. Nu au reușit nici pedeliștii, pe vremea lui Băsescu, să întoarcă și să mintă în acest fel cum fac acești domni peneliști de rit nou, așa cum le-am spus”, a arătat Grindeanu.

Critici la adresa premierului și a ministrului Pîslaru

„Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pîslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?! Între timp, INS ne anunță că salariul mediu scade de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo!”, acuză Grindeanu.

Grindeanu a avertizat și că dacă legea ar fi depusă în zilele următoare, PSD nu o va vota fără dezbatere.

Grindeanu respinge acuzațiile

Sorin Grindeanu respinge afirmaţiile potrivit cărora PSD a întârziat legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice. El a catalogat drept ”propagandă” afirmaţiile celor de la PNL pe acest subiect.

El a spus, de asemenea, că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat un calendar pentru legea salarizării unice a bugetarilor, calendar care nu a fost respectat.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, după discuțiile cu reprezentanții sindicatelor, că parlamentarii PNL vor vota proiectul de lege în forma agreată cu Comisia Europeană. Conducerea PNL s-a întâlnit, joi, cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România pentru consultări privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat la rândul său că a introdus în legea salarizării și că niciun venit net al salariaţilor din sectorul public nu va scădea.

„Nu are cum ca un salariu aflat în plată astăzi să scadă şi asta trebuie scoasă de pe masă. Legea salarizării unitare are toate elementele cu privire la venitul salarial. Discutăm despre venitul salarial pe care îl primeşte omul în mână. Nu va putea cineva să primească mai puţin în mână, indiferent ce se întâmplă, în legea salarizării”, a arătat Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a mai afirmat că, dacă prin legea salarizării, venitul net al vreunui salariat ar scădea, acesta ar beneficia de sume compensatorii impozabile, care vor fi luate în calculul pensiei. Iar aceste venituri ar fi acordate nu pe perioadă limitată, aşa cum s-a propus iniţial.