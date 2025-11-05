Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, unul dintre cele mai ample mecanisme de finanțare a infrastructurii locale, gestionat de Ministerul Dezvoltării și Ministerul Energiei, a suferit modificări importante, potrivit stiripesurse.

Ordinului comun nr. 1.660/1.236, semnat de miniștrii Bogdan-Gruia Ivan și Cseke Attila și publicat în Monitorul Oficial nr. 1022 din 5 noiembrie 2025, introduce mai multe schimbări cu impact asupra primăriilor, arată sursa citată.

Iată cîteva dintre prevederile cu impact asupra primăriilor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) și modului în care sunt supravegheate lucrările derulate prin program.

posibilitatea ca mai multe unități administrativ-teritoriale să se asocieze și să depună un proiect comun prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitară

extinderea atribuțiilor Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), care va deveni principalul organism de verificare a modului în care sunt realizate proiectele Saligny

introducerea unor reguli stricte privind afișarea identității vizuale a programului (pe șantierele finanțate din fonduri guvernamentale nu vor mai putea fi amplasate bannere, meshuri sau alte forme de publicitate decât panoul oficial de informare prevăzut de lege)

în cazul în care proiectarea și execuția lucrărilor sunt atribuite unui concesionar, beneficiarul (UAT-ul) este obligat să vireze direct sumele primite de la buget către concesionar, care, la rândul său, trebuie să plătească prestatorii în termenul legal

anexa privind modelul devizului general estimativ (anexa 2.1) a fost înlocuită complet, pentru a simplifica documentația tehnico-economică depusă de beneficiari și a uniformiza standardele de raportare a costurilor

documentele de raportare, verificare și recepție vor fi transmise și arhivate exclusiv în format electronic, semnate digital, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice

Surse guvernamentale explică faptul că aceste modificări vin după ce Curtea de Conturi a atras atenția asupra lipsei unui mecanism unitar de verificare a lucrărilor finanțate prin programele naționale, precum și a întârzierilor în raportarea stadiilor fizice ale investițiilor, mai arată stiripesurse.ro.

Modificările aduse dau posibilitatea edililor de a depune proiecte comune prin asociații de dezvoltare și „ar putea debloca proiecte mari de gaze sau apă-canal”, blocate până acum din cauza valorii reduse a finanțărilor individuale, conchide sursa citată.