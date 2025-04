Proiectare de 200 mil lei pentru reconfigurarea aeroportului Otopeni

Contract gigant scos la licitație de Compania Națională Aeroporturi prin care se intenționează proiectarea întregii infrastructuri aeroporturare în condițiile preconizate de trafic pentru anul 2040.

Compania Națională Aeroporturi București cumpără servicii de proiectare pentru realizarea studiilor necesare, a conceptului, a proiectului tehnic de execuție și asistența tehnică pe perioada execuției și garanției lucrărilor pentru infrastructura necesară acomodării traficului prognozat pentru anul 2040 (Etapa I pentru realizarea obiectivului de investiții ”Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la AIHCB), se arată în SICAP

Vizat este cu precădere Aeroportul Henri Coandă – Otopeni care este preconizat să se dezvolte etapizat până la un flux de pasageri de 6.500 persoane/oră, la nivelul anului 2040.

În rest, toată proiectarea se învârte în jurul unor concept ca Net 0 emisii de carbon, sustenabilitate, reziliență, optimizarea fluxurilor și altele asemenea.

“Proiectantul va analiza (împreună cu toate entitățile responsabile fără a se limita la ROMATSA, AACR, BAT, PF, VAMA, companii aeriene, companii/ agenții de handling etc.) și va propune în cadrul etapei Concept design următoarele, fără a se limita la: -conceptul de operare: care sunt facilitățile necesare, cerințe specifice pentru facilități (ex. check-in/ bag drop/ HBS/ e-gates/ control Securitate/ control pașapoarte/ spații comerciale retail/ food and beverage/ lounges/ porți îmbarcare/ baggage reclaim/ zona sosiri/ vama/ transfer/ alte spații etc.). -airside. -landside. -utilități. Din considerente operaționale și tehnice, proiectantul va analiza și va propune, la faza concept design, o etapizare a lucrărilor de execuție (terminalul va fi proiectat pentru o execuție modulară). Se va avea în vedere execuția și operarea etapizată a terminalului și a infrastructurii aferente pentru faza 1 – cca. 67.000 mp (2500 pasageri/ oră); faza 2 – până la cca 155.000 mp (5500 pasageri/oră), faza 3 – până la cca 176.000 mp (până la 6500 pasageri/oră)”, arată CNAB.

Otopeniul este în prezent al șaselea aeroport regional ca număr de pasageri. Peste 17 milioane de pasageri au folosit acest aeroport anul trecut, corespunzător unui flux mediu de peste 3.000 de persoane, minut. În 2040, conform previziunilor, traficul de pasageri se va dubla.

Ultima extindere a aeroportului Otopeni a fost în 2011, când a fost construit un nou terminal care a presupus o investiţie de 60 milioane euro. Finanţarea a fost asigurată din sursele proprii ale Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti şi din credite interne.

De atunci şi până în prezent, Otopeniul nu a mai avut lucrări majore de modernizare sau de extindere.