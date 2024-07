Contabili, economiști și antreprenori s-au adunat în București pentru a protesta față de ceea ce ei denumesc „teroare fiscală” și măsuri luate fără consultare publică, dar cu un impact major asupra societății. Evenimentul, intitulat „Fără haos în legislația fiscală”, are loc între orele 08:30 și 13:00.

Protestul „Fără haos în legislația fiscală”, inițiat de contabili, experți, economiști și antreprenori, a fost promovat pe rețelele de socializare și a strâns sprijinul mai multor organizații de specialiști. Reprezentanții Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR) au transmis că într-o țară în care mediul de afaceri ar trebui să fie susținut și încurajat, există o lipsă de transparență și comunicare deficitară din partea instituțiilor statului, care par să adopte măsuri pe furiș, fără consultare și fără a lua în considerare impactul devastator asupra contribuabililor și afacerilor. Aceștia au subliniat că haosul legislativ și teroarea fiscală devin norma în contextul actual.

Organizatorii protestului au lansat o petiție numită „Fără haos în legislația fiscală! Vrem predictibilitate!”, care a fost semnată deja de peste 55.000 de persoane. Petiția solicită eliminarea e-TVA și stoparea dictaturii fiscale exercitate prin ordonanțe de urgență emise noaptea.

Ce spun contabilii

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) își exprimă ,,profunda preocupare” față de recentele modificări aduse legislației fiscale, care vizează e-TVA și extinderea obligativității utilizării e-facturării și a raportării e-facturilor în scop fiscal pentru TVA. Organizația profesională cere abrogarea totală a ordonanței privind RO e-Factura.

CECCAR a dat asigurări că, în perioada imediat următoare, va propune instituțiilor publice și autorităților fiscale competente o serie de principii care să stea la baza unei strategii de resetare a modului în care „e-urile” fiscale sunt implementate în prezent, astfel încât transformarea digitală să se transpună în simplificare pentru firme și combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale de către stat.

,,Singura autoritate competentă care organizează și monitorizează activitatea experților contabili și contabililor autorizați, precum și a societăților de contabilitate și expertiză contabilă (Ordonanța nr. 65/1994), vocea experților contabili și a contabililor autorizați – consilierii de încredere ai antreprenorilor –, continuă să-și exprime profunda preocupare față de recentele modificări aduse legislației fiscale care vizează e-TVA și extinderea obligativității utilizării e-facturării și a raportării e-facturilor în scop fiscal pentru TVA”, arată CECCAR, într-un document de poziție, făcut public luni.

Documentul precizează că au fost consultați membrii CECCAR din întreaga țară, în perioada 3-5 iulie, iar în urma discuțiilor s-a convenit remiterea autorităților fiscale și cererea ca acestea să adopte urgent un plan de acțiune care să vizeze două direcții:

– modificarea de urgență a actelor normative în vigoare, pe baza propunerilor profesiei contabile transmise prin organismul profesional, propuneri care elimină și/sau prorogă impunerea unor obligații pe care le considerăm inutile și inoportune, în scopul de a relaxa presiunea fiscal-birocratică din prezent care asfixiază antreprenorii, profesioniștii contabili și inovația;

– implementarea unei strategii de resetare a modului în care „e-urile” fiscale sunt implementate în prezent, astfel încât transformarea digitală să se transpună în simplificare pentru firme și combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale de către stat.

,,Considerăm că astfel se evită situația ca o inițiativă europeană de modernizare și adaptare la era digitală a sistemului de taxă pe valoarea adăugată (TVA), care este în primul rând despre sprijinirea antreprenorilor și care promite să sporească eficiența, să reducă birocrația și să combată evaziunea fiscală, să fie transformată într-un coșmar pentru economia României”, subliniază documentul.

Propunerile CECCAR de modificare cu urgență a actelor normative în vigoare arată că în urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și reprezentanții Ministerului Finanțelor pe tema celor două ordonanțe (OUG nr. 69 și OUG nr. 70, publicate în Monitorul Oficial din 21 iunie 2024), s-a abrogat parțial OUG nr. 70/2024 prin OUG nr. 87/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

CECCAR avertizează că aceste modificări importante riscă însă să nu își atingă obiectivele de simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, așa cum au fost prezentate în deschiderea ședința de guvern, în care s-a aprobat OUG nr. 87/2024, dacă nu sunt implementate și celelalte măsuri propuse de CECCAR.

,,Insistăm, în continuare, ca decontul de TVA precompletat să rămână un instrument de sprijin pentru antreprenori, așa cum a fost propus de Comisia Europeană prin propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală, în scopul compensării costurilor implementării noului sistem de raportare bazat pe e-factura. În cazul în care autoritatea fiscală insistă ca acesta să fie utilizat ca instrument pentru conformarea fiscală, atunci se impune să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe simple operații aritmetice de adunare și de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF”, subliniază documentul.

Solicitările agențiilor de turism

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a anunțat că susține protestul și a realizat o listă cu 10 reventicări ale protestatarilor, pe care le redăm integral:

1. Eliminarea e-TVA – Evaziunea fiscală nu este în raportările contabile și nici în e-urile ANAF-ului! Evaziunea fiscală este acolo unde nu e nimic, iar organele abilitate ar trebui să știe deja!

2. Eliminarea obligativității transmiterii facturilor B2C în sistemul e-Factura – Este un atac la viața privată a persoanelor fizice, o procesare a datelor cu caracter personal în mod nelegal și nejustificat.

3. Eliminarea schimbării caselor de marcat pentru QR Code – Nu este normal ca, după ce au fost schimbate toate casele de marcat din bani publici, să le schimbăm din nou, fără deduceri fiscale!

4. Revenirea la Legea Prevenției – Varianta anterioară legii 296/2023. Nu putem face afaceri sub presiune constantă, fără îndrumare și avertisment.

5. Vrem predictibilitate – Conform articolului 4 din Codul Fiscal, orice modificare să fie realizată cu cel puțin 6 luni înainte de intrarea în vigoare, în special când vorbim de modificări de taxe și obligații noi.

6. Respectarea dialogului social și a transparenței decizionale – Proiectele pentru OUG 69 și OUG 70 au stat doar două zile în transparență decizională și au fost aprobate fără dezbatere publică, cu aviz negativ de la CES.

7. Eliminarea declarațiilor redundante – De la 1 ianuarie 2025 toți contribuabilii sunt obligați la raportarea SAF-T, care conține toate tranzacțiile economice ale unei firme.

8. Modificarea termenelor pentru notificări în relația cu ANAF – Contribuabilul are termene stricte, în timp ce ANAF are un termen de răspuns de 45 de zile.

9. Compensarea concediilor medicale cu contribuțiile sociale – Nu mai putem împrumuta statul ani de zile și să plătim sănătate pentru concediile medicale!

10. Norme clare pentru RO-e-Transport

Și la Iași, peste 200 de agenţi economici, contabili, experţi contabili şi economişti au protestat, luni, în faţa Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, nemulţumiţi fiind de măsurile fiscale adoptate de actuala guvernare în ultima jumătate de an. În timp ce scandau „fără e-factura!”, „eliminaţi e-TVA!”, „fără haos” protestatarii s-au plimbat prin faţa clădirii în care funcţionează DGJFP Iaşi. „Guvernanţii au intrat cu bocancii în vieţile noastre. Vrem şi noi predictibilitate din partea guvernanţilor. Nu se face corelarea între ce emitem noi şi ceea ce au ei în baza de date şi ne dau amenzi usturătoare. Ne închid afacerile, ne dau afară oameni. Asta se întâmplă de când cu e-factura, SPV”, afirmă un agent economic participant la protest.

Protestele nu i-au picat prea bine premierului Marcel Ciolacu. Acesta s-a arătat chiar deranjat de nemulțumirile oamenilor ieșiți în stradă și le transmis următorul mesaj:

„Cu toții ne dorim reforme. Când le implementăm, nu mai sunt bune. ANAF are nevoie de digitalizare după 30 de ani. De 30 de ani promitem acest lucru. Avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa, avem cel mai mare tip de TVA, iar când implementăm digitalizarea avem probleme. Trebuie să vedem, pe timpul implementării, să nu creăm mai multe probleme companiilor decât să face digitalizarea. Pentru a o mia oară, de 30 de ani tot timpul cedăm și am ajuns primii la evaziune fiscală din Europa”, a declarat prim-ministrul.