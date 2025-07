„Protest grandios” pregătit de sindicaliștii din Educație

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, a declarat miercuri că începând de săptămâna viitoare sindicaliştii din educaţie vor relua protestele, subliniind că aplicarea măsurii privind mărirea normei didactice înseamnă „un dezastru” în urma căruia „se pierd 15.000 de posturi de profesor”.

El a făcut acest anunţ după discuţiile avute la Guvern, alături de alţi lideri de confederaţii sindicale, cu vicepremierul Dragoş Anastasiu.

„Am abordat probleme din educaţie şi am spus-o domnului Anastasiu răspicat: din păcate, sistemul educaţional este cel mai lovit prin planul 1 de măsuri şi cu un impact financiar nesemnificativ ca şi economie. Conform datelor pe care le ştim, în jur de 0,2% din PIB, o sumă foarte mică. Iar cea mai dură problemă care urmează să fie luată este cea legată de mărirea normei didactice. Am cerut astăzi foarte clar să se amâne cu cel puţin un an de zile, pentru că a mări norma didactică acum, conform simulărilor făcute, înseamnă dezastru şi nu folosesc cuvinte mari. Sunt foarte mulţi profesori cărora nu li se poate asigura norma de 20 de ore, practic vor intra în restrângere de activitate sau, aşa cum a spus-o ministrul Educaţiei, le-a recomandat să facă naveta, să meargă acolo unde găsesc ore, adică vor fi costurile din navetă mai mari decât cele două ore”, a explicat Hăncescu.

Liderul FSLI a susţinut că, în urma aplicării acestor măsuri, ar urma să se piardă 15.000 de posturi.

„Se pierd 15.000 de posturi conform acestor măsuri, dar din cele 15.000 cu siguranţă cel puţin 10.000 vor fi dintre cei care sunt titulari. Mă refer încă o dată la profesori, cărora probabil li se vor diminua salariile, pentru că nu au cum să ajungă la 20 de ore, nu au cum să asigure în unităţile unde sunt titulari. Conform calculelor făcute de minister sunt 30.000 de posturi la plata cu ora, dar calculele matematice nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt ore la plata cu ora în alte şcoli decât acolo. Am spus-o de ‘n’ ori, nu numai astăzi. N-am primit un răspuns foarte clar. Cert este că noi vom protesta, ca să fie foarte clar. Începând de săptămâna viitoare reluăm protestele şi aşa cum aţi aflat deja un mare protest va fi în 8 septembrie, dar până atunci vor fi alte proteste, iar în prima zi de şcoală va fi un protest grandios, peste 30.000 de oameni”, a afirmat Hăncescu.

El a susţinut că începutul noului an şcolar ar putea sta sub semnul întrebării. „După ce vin oamenii la şcoală, după 1 septembrie, îi vom consulta şi este posibil ca anul viitor să fie sub semnul întrebării. Mă refer la începutul de an şcolar. Pentru că nemulţumite sunt imense”, a declarat liderul sindical.