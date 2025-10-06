Alegerile în Capitală. ”Un şantaj politic?„

PSD a enunţat câteva condiţii privind alegerile în Capitală. Sorin Grindeanu spune că îşi doresc ori să fie un candidat comun pentru toate partidele din coaliţie, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu, separat.

Preşedintele interimar al PSD a precizat că aceste condiţii vor fi scrise, dacă vor fi de acord, ca anexă la protocolul alianţei.

Grindeanu a fost însă întrebat ce face PSD în situația în care premierul va veni cu hotărâre de guvern stabilind data alegerilor fără acordul Partidului Social-Democrat.

Grindeanu a invocat, în context, ”alianţa politică” și dorința ca ea să fie menținută.

Întrebat dacă pare un şantaj politic?, liderul interimar al PSD a răspuns: ”Nu pare deloc”.

”Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, alegerile la Bucureşti sunt despre oameni, nu despre un om, care va fi viitorul primar. Este vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliţie. Noi, PSD-ul şi celelalte partide din coaliţie au decis acelaşi lucru, să formăm această alianţă de patru partide. Politic, noi am enunţat câteva condiţii, vorbind de o coaliţie politică, şi anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliţii, să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliţie politică, izolaţi faţă de ceilalţi, ceea ce ne duce într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări, ce mai căutăm în această coaliţie”, a declarat preşedintele interimar al PSD, după şedinţa conducerii PSD.

El a precizat că, dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate, nu au nicio problemă să organizeze alegeri.

”Mâine, sper, dacă dânsii continuă să susţină, să fie de acord cu condiţiile noastre, care sunt condiţii politice, evident. O să fie scrise, dacă vom fi de acord, ca o anexă la protocolul alianţei”, a explicat Grindeanu.

”De bună credinţă am intrat în această coaliţie„

”Noi am dat un vot în interior şi unul masiv, de intrare la guvernare, în această alianţă, cred că undeva spre 70%. De bună credinţă am intrat în această coaliţie, nu să fim trataţi ca şi ruda săracă şi să fim puşi la colţ şi facem alianţe numai când vrem noi”.

”Eu am spus de o alianţă politică, dacă se doreşte a continua sau nu, şi o alianţă despre oameni, nu despre un om”, a conchis Grindeanu.