Pugilista considerată bărbat este în finală!!

Pugilista algeriană Imane Khelif, care se în centrul unui scandal, fiind considerată „bărbat” din cauza nivelului ridicat de testosteron, s-a calificat, marţi, în finala categoriei 66 kg, la Jocurile Olimpice de la Paris, având deja asigurată medalia de argint.

Algerianca în vârstă de 25 de ani a învins-o în semifinale, la puncte, pe thailandeza Janjaem Suwannapheng, şi o va întâlni în finala de vineri pe chinezoaica Yang Liu.

Khelif a intrat în ring susţinută de public, cu drapele algeriene arborate în cele patru colţuri ale arenei Philippe-Chatrier, în timp de fanii au strigat „Imane, Imane!” pe tot parcursul meciului.

Susţinută de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), Khelif participă la a doua sa ediţie a Jocurilor Olimpice după cea de la Tokyo, participând totodată la numeroase turnee de box fără ca prezenţa ei să ridice critici.

Polemica a izbucnit la Paris îşi are originea în excluderea sa de la Campionatele Mondiale de la New Delhi, în martie 2023, după ce Federaţia Internaţională de Box (IBA) a invocat atunci un test de stabilire a genului.

IBA, instanţă nerecunoscută de CIO, a refuzat să precizeze ce fel de test a fost practicat, infirmând că a fost vorba de o analiză a nivelului de testosteron.

Însă pentru CIO, sportiva a fost eligibilă şi a putut participa la Jocurile Olimpice în turneul feminin de box.

