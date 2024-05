Putin, la slujba de Înviere – şi-a făcut cruce de mai multe ori

Preşedintele rus Vladimir Putin a participat sâmbătă seara la slujba de Înviere, oficiată de Patriarhul Kirill, un susţinător fervent al liderului rus şi al războiului său în Ucraina, relatează Reuters.

Putin, într-un costum de culoare închisă, cămaşă albă şi cravată roşu închis, a fost filmat în principala biserică din capitala rusă- Catedrala Hristos Mântuitorul- alături de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, fiecare ţinând în mână o candelă roşie aprinsă, după cum se vede într-o înregistrare video de la slujbă.

Putin şi-a făcut cruce de mai multe ori în timpul slujbei, care a început sâmbătă seara târziu şi a durat până la primele ore ale zilei de duminică. Când patriarhul Kirill a anunţat „Hristos a înviat!”, Putin s-a alăturat celorlalţi credincioşi care au răspuns: „Adevărat a înviat!”, notează agenţia britanică de presă.

În cadrul slujbei de Înviere, patriarhul rus s-a rugat pentru protejarea „graniţelor sfinte” ale Rusiei, exprimându-şi speranţa că Dumnezeu va opri „luptele interne” între Rusia şi Ucraina, a relatat agenţia de presă de stat TASS.

☦️🇷🇺 President Putin & thousands of Russian Orthodox Christians gather at Cathedral of Christ the Savior in Moscow for Easter. pic.twitter.com/DIyLooXFuc

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 4, 2024