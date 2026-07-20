Raluca Turcan îi îndeamnă pe „puciști” să-și facă propriul partid

„Așa-zisa „platformă conservatoare”
Raluca Turcan a scris într-o postare pe Facebook că „așa-zisa „platformă conservatoare” din PNL pare construită în birou la Sorin Grindeanu și spune că PNl nu are nevoie de o nouă platformă.
”PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția”, arată Turcan.
”Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice”, mai arată fostul ministru.
”Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor”, scrie Turcan.
Comentariul integral postat de fostul ministrul pe rețelele sociale
”1. Cel mai probabil, această inițiativă face parte din planul anunțat de Sorin Grindeanu de a-și asigura o majoritate parlamentară pentru viitoarele sale proiecte politice sau pentru cine știe ce altă construcție de culise.
Citește și: Îngrijorări sau zâmbete în lupta internă din PNL. Thuma îi răspunde lui Motreanu: „În PNL există libertate de exprimare. Libertatea de după exprimare nu e garantată”
2. PNL nu are nevoie de o nouă „platformă conservatoare”. PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția. Problema nu este lipsa unei doctrine, ci lipsa de consecvență a unor oameni care au ales să o abandoneze.
3. Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice. Nu poate justifica apropierea de PSD, dependența de PSD, împărțirea funcțiilor cu PSD, sinecurile, mufarea la bani publici sau participarea la grupări care au transformat statul într-o sursă de privilegii.
Dacă cei care cochetează cu un nou partid cred cu adevărat în proiectul lor, atunci să lase justificările de circumstanță. Să aibă curajul propriilor convingeri. Să-și facă partid. Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor spunându-le ca esența liberalismului înseamnă sa execute comenzile PSD. Atunci vom vedea dacă există susținere populară pentru politica trădării!”
Și Hubert Thuma a scris un mesaj ironic la adresa conducerii PNL
„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democrație explicată de cineva care pare deranjat că mai există și alte păreri”, a arătat Thuma.
”Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are.
O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează”, a mai comentat Hubert Thuma.
Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a comentat luni după ce mai mulți lideri PNL au anunțat că susțin noua platformă anunțată de Alin Tișe.
Motreanu a afirmat că PNL și-a asumat deja această doctrica astfel că „e ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”.
10 comentarii
A ieșit pe invers. În loc să fie PNL preluat de PSD se pare că PSD este absorbit de AUR. În țara asta nici măcar securiștii nu mai sunt ce au fost, au rămas tot cu vechile manuale KGB de pe vremea lui Stalin.
Turcanu n-a fost inculpata si nici arestata in afacerea cu instrainarea tezaurului din aur, femeia PNL ista sau ce-o fi, deci, zburda si trancaneste, despre dezbinare in PNL.
De multi ani mă întreb: cine a plantat-o pe Raluca Turcan în PNL, stiindu-se de „sevicii” că individa a fost racolată la Moscova de către SVR (Sluzhba Vneshney Razvedki)?
PSD =neocomunistii!Trump dixit
President Trump calls Social-Democrats as Communists in his recent speech6 iulie) Chiar ne facem ca nu vedem realitatea ‘democratiei originale’?
Să-și facă o sectă. Secta „Sobolanii”. Si să poarte fiecare masca cu cioc.
Raluca lupta cu pucistii.
Atunci merita sa-i punem pe cap coiful dacic.
S-a trezit „mioritza” basesco-johanista sa-si dea cu parerea. PD-l ,PD-l astazi PNL-ul e!
Un partid cu 15 membri, cu Nicoleta Pauliuc presedinte ?
Programul politic al PNL = PSD = USR = AUR = UDMR: sa furam, sa furam, sa delapidam si sa deturnam banul public prin orice mijloc ilegal dar mai ales legal prin to felul de proiecte speciale, de pensii si salarii speciale, indemnizatii si sporuri speciale. Sub deviza „Totul pentru speciali”
PD-L sa plece, la soros=USR !
si Grupul de la Cluj (tot PD-L !) din PSD !
si din celelalte partide (tot PD-L !)