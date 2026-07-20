Raluca Turcan îi îndeamnă pe „puciști” să-și facă propriul partid

„Așa-zisa „platformă conservatoare”

Raluca Turcan a scris într-o postare pe Facebook că „așa-zisa „platformă conservatoare” din PNL pare construită în birou la Sorin Grindeanu și spune că PNl nu are nevoie de o nouă platformă.

”PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția”, arată Turcan.

”Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice”, mai arată fostul ministru.

”Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor”, scrie Turcan.

Comentariul integral postat de fostul ministrul pe rețelele sociale

”1. Cel mai probabil, această inițiativă face parte din planul anunțat de Sorin Grindeanu de a-și asigura o majoritate parlamentară pentru viitoarele sale proiecte politice sau pentru cine știe ce altă construcție de culise.

2. PNL nu are nevoie de o nouă „platformă conservatoare”. PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția. Problema nu este lipsa unei doctrine, ci lipsa de consecvență a unor oameni care au ales să o abandoneze.

3. Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice. Nu poate justifica apropierea de PSD, dependența de PSD, împărțirea funcțiilor cu PSD, sinecurile, mufarea la bani publici sau participarea la grupări care au transformat statul într-o sursă de privilegii.

Dacă cei care cochetează cu un nou partid cred cu adevărat în proiectul lor, atunci să lase justificările de circumstanță. Să aibă curajul propriilor convingeri. Să-și facă partid. Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor spunându-le ca esența liberalismului înseamnă sa execute comenzile PSD. Atunci vom vedea dacă există susținere populară pentru politica trădării!”

Și Hubert Thuma a scris un mesaj ironic la adresa conducerii PNL

„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democrație explicată de cineva care pare deranjat că mai există și alte păreri”, a arătat Thuma.

”Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are.

O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează”, a mai comentat Hubert Thuma.

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a comentat luni după ce mai mulți lideri PNL au anunțat că susțin noua platformă anunțată de Alin Tișe.

Motreanu a afirmat că PNL și-a asumat deja această doctrica astfel că „e ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”.