Îngrijorări sau zâmbete în lupta internă din PNL. Thuma îi răspunde lui Motreanu: „În PNL există libertate de exprimare. Libertatea de după exprimare nu e garantată”

Secretarul General al PNL, Dan Motreanu, a făcut o postare pe Facebook în care susține că PNL este un partid conservator. Această postare vine ca răspuns la dezideratul Platformei Liberal-Conservatoare lansată de șeful CJ Cluj, Alin Tișe, care definește ca scop reîntoarcerea la valorile conservatoare ale PNL. Motreanu susține că liberalii au un dialog intern constant și critică Tabăra Veștea pentru că nu acceptă deciziile luate democratic în partid.

În replică, șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, considerat la un moment dat liderul informal al opoziției interne la Ilie Bolojan, ironizează postarea lui Dan Motreanu. Thuma susține că libertatea de exprimare e garantată de conducerea lui Ilie Bolojan, dar nu și libertatea de după exprimare.

Motreanu: Nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc

„Am citit o serie de declarații despre nevoia ca PNL să revină la identitatea sa liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă”, și-a început Dan Motreanu lista de critici la adresa Platformei Liberal-Conservatoare.

Dan Motreanu a comentat în postarea de pe Facebook plângerile făcute de liberalii care și-au arătat susținerea pentru platforma lansată de Alin Tișe. Secretarul General al partidului susține că actuala conducere nu este una neomarxistă, așa cum sugera Tișe, ci una conservatoare.

„În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească.

A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou.”

Motreanu: Un gest de onoare era ca Veștea să-și depună mandatul când n-a fost susținut de PNL

Motreanu a vorbit și despre democrația internă din PNL. Secretarul General acuză că Tabăra Veștea nu este de acord cu decizia majorității din partid decât dacă aceasta este și decizia pe care și-o doresc ei.

„În al doilea rând, PNL este un partid democratic, în care au avut loc, în ultimele luni, dezbateri reale, îndelungate, finalizate prin decizii adoptate în mod statutar și democratic. Tocmai de aceea este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității.

Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.

Mai mult, deși în Biroul Politic Național al PNL ați susținut că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, deoarece este un partid extremist, ulterior ați considerat firească solicitarea sprijinului inclusiv din partea acestei formațiuni pentru atingerea propriului obiectiv politic. Este greu să vorbești despre respectarea regulilor democratice când alegi să le respecți doar atunci când îți confirmă propriile opțiuni.

Dacă ar fi să rezum această poziție politică într-o singură propoziție, probabil ar suna astfel: Sunt de acord cu decizia partidului… cu condiția să fie decizia mea”, a scris Motreanu pe Facebook.

Motreanu a vorbit și despre ideea unei guvernări secvențiale.

„În al treilea rând, politica nu se face în laborator și nici ignorând realitatea. Când ai făcut parte dintr-o coaliție largă, în care nici măcar nu erai partidul cu cei mai mulți parlamentari, într-o perioadă în care România este obligată să îndeplinească jaloanele din PNRR și să adopte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, este iluzoriu să pretinzi că vei aplica exclusiv programul propriului partid.

Tocmai din acest motiv am susținut ideea unei guvernări secvențiale, astfel încât fiecare partid din fosta coaliție să poată promova, pe rând, politici cât mai apropiate de propria doctrină. Era o soluție realistă, care ar fi permis fiecărui partener să își pună în practică propriile priorități, nu un simplu exercițiu de retorică.”

În concluzia postării, Secretarul General susține că pluralismul de opinii într-un partid funcționează doar dacă membri acceptă deciziile stabilite democratic.

„Dialogul, pluralismul și libertatea de exprimare sunt valori fundamentale ale PNL. Dar ele merg mână în mână cu un alt principiu la fel de important: respectul pentru deciziile democratice ale partidului și consecvența în propriile acțiuni. Altfel, riscăm să transformăm discursul despre principii într-un simplu exercițiu de memorie selectivă.”

Replica lui Thuma: Nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc

Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov și unul dintre liderii informali ai opoziției interne la Ilie Bolojan, i-a răspuns printr-o postare pe Facebook lui Dan Motreanu. Thuma a folosit mai multe expresii din textul lui Motreanu pentru a-l ironiza.

„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democrație explicată de cineva care pare deranjat că mai există și alte păreri”, a scris Thuma pe Facebook.

Hubert Thuma susține că PNL este în prezent conservator doar la nivel declarativ. Totodată, șeful CJ Ilfov acuză că Ilie Bolojan conduce partidul prin forță, nu democratic.

„Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează.

În partidul real, liberalismul se vede astăzi cam așa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja.

Dar, liniște: avem documentul „Modernizare cu Rădăcini”. După ce au început să smulgă din rădăcini organizații întregi, au trecut la modernizarea partidului prin numiri de la centru ale unor interimari și eliminarea alegerilor de jos în sus.”

Thuma îi amintește lui Motreanu despre deciziile instanțelor

Thuma amintește de deciziile instanțelor împotriva conducerii PNL. Mai multe acțiuni ale Taberei Bolojan, printre care convocarea unui congres prin care au schimbat prin vot conducerea partidului, au fost suspendate de tribunale în timpi record.

„Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri „reale și îndelungate”. Așa este. Conducerea vorbește îndelung, iar ceilalți au dreptul democratic să fie de acord.

Tot el ne vorbește și despre respectarea deciziilor statutare. Este o observație curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanțele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citești doar când îți convine.

Dar partea cu adevărat spectaculoasă este lecția de consecvență politică.”

Șeful CJ Ilfov îl atacă și direct pe Dan Motreanu prin mai multe metafore. Thuma sugerează că Motreanu ar fi un politician flexibil, atribut considerat mai potrivit pentru yoga.

„Motreanu, unul dintre marii specialiști ai partidului în a fi mereu suficient de aproape de putere cât să o susțină și suficient de departe cât să nu răspundă pentru ea, îi acuză pe alții că își schimbă pozițiile. În politica românească, Dan nu a fost niciodată radical. A fost doar foarte flexibil, ceea ce este minunat pentru yoga, dar mai puțin impresionant când dai lecții despre coloană vertebrală.

Comparația lui Dan cu „amenajarea unui lac în Marea Neagră” este, totuși, foarte bună. Numai că platforma liberal-conservatoare nu încearcă să pună un lac în mare. Încearcă să afle cine a golit marea și de ce Dan Motreanu stă pe mal cu o găleată goală, explicându-ne că apa există în documentul programatic.”

Hubert Thuma a criticat și ideea de guvernare secvențială. Acesta consideră că nu ar trebui ca România să fie condus „pe sezoane”, cu schimbări ideologice la vârful executivului românesc.

„Cât despre „guvernarea secvențială”, trebuie să recunosc: este o contribuție importantă a lui Motreanu la teoria politică. Românii nu mai primesc o guvernare, ci un serial politic pe sezoane: într-un episod sunt liberali, în următorul social-democrați, iar la final nimeni nu mai știe cine a crescut taxele, cine a tăiat investițiile și cine era, de fapt, la putere.”

Thuma: În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată

În finalul postării, Thuma susține că Tabăra Bolojan nu permite pluralismul de opinie în interiorul PNL.

„În rest, totul este minunat.

Partidul Naţional Liberal este democratic, dar șefii din teritoriu se numesc de la București.

Este liberal, dar criticii sunt eliminați.

Este conservator, dar își aruncă la gunoi propria istorie.

Este deschis dialogului, dar numai după ce toată lumea a votat ce trebuia.

Dacă ar fi să rezum postarea lui Dan Motreanu într-o singură frază, ar suna cam așa: În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată.”